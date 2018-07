Espanhol da Astana estragou o esforço do belga Stuyven que tentou tudo para vencer no dia nacional do seu país. Francês Julian Alaphilippe foi segundo classificado. Na frente tudo na mesma.

14ª etapa: Omar Fraile estreia-se a vencer no Tour

Espanhol da Astana estragou o esforço do belga Stuyven que tentou tudo para vencer no dia nacional do seu país. Francês Julian Alaphilippe foi segundo classificado. Na frente tudo na mesma.

O espanhol Omar Fraile (Astana) ganhou a 14ª etapa da Volta a França, na distância de 188 km, entre Saint-Paul-Troix-Châteaux e Mende, gastando 4h41m57s, seis segundos à frente de Julian Alaphilippe (Quick Step) e de Jasper Stuyven (Trek).

Na classificação geral, Thomas Geraint (Sky) mantém a camisola amarela, dispondo de quatro segundos de avanço sobre Chris Froome (Sky) e de 12 face a Tom Dumoulin (Team Sunweb).

No dia nacional da Bélgica houve belgas que procuraram repetir proezas de outros nove compatriotas ao longo dos anos em sucessivos dias 21 de julho no Tour: Louis Heusghem (1912), Marcel Buysse (1913), Philippe Thys (1920), Jean Aerts (1933), Roger Lambrecht (1948), Alfred de Bruyne (1954), Eddy Merckx (1974), Lucien Van Impe (1983) e Rudy Matthijs (1985), segundo recordou a própria organização.

A etapa incluía as subidas do Côte du Grand Châtaignier (321 metros, contagem de montanha de 4ª categoria), Côte de La Croix de Berthel (1.088 m, 2ª categoria), Col du Pont sans Eau (1.084 m, 3ª categoria) e La Croix Neuve (1.055 m, 2ª categoria).

Com belgas envolvidos nas fugas, formaram-se dois grupos, um com sete elementos e outro com 25 ciclistas, entre os quais dez já haviam vencido uma etapa da prova, mas no qual Damiano Caruso (BMC) era o mais bem classificado e não ameaçava o camisola amarela da Sky, Geraint Thomas, uma vez que tinha um atraso acima dos 39 minutos e, a 55 km do fim, a vantagem dos fugitivos tinha pouco mais de 14m.

Entretanto, o eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) aproveitara para somar pontos em sprints intermédios. Na frente seguiam Izaguirre (Bahrain-Merida), Stuyven (Trek) e Slagte (Dimension Data). A 40 km do final havia um grupo de 11 atletas numa primeira perseguição e, na frente, dez km mais tarde, o belga Stuyven destacou-se um pouco dos restantes, entretanto alcançados por Calmejane (Direct Energie) e De Gendt (Lotto).

Stuyven ganhou vantagem ao quarteto e a um grupo onde seguiam Alaphilippe e Sagan, estando o pelotão a 18 minutos de diferença. A cerca de dez km do fim, antes da última contagem de montanha (Croix Neuve, com três km de estrada a subir e 10,5% de inclinação), Jasper Stuyven dispunha de 1m50s de avanço. Antes de entrar em Mende, a 5,5 km da chegada, já perdera 15 segundos para os perseguidores, recuperou e começou a subida com 1m40s de vantagem, mas iriam ser três km de muito sofrimento e calor por entre a multidão que enchia a estrada e se aproximava, por vezes perigosamente.

Entre os perseguidores, De Gendt atacou e foi seguido por Omar Fraile (Astana) que acabou por se adiantar. Stuyven já só tinha um minuto de avanço e iria ser ultrapassado por Fraile a dois km do fim. Depois também Alaphilippe passou o belga e seria Fraile a vencer.

Este domingo realiza-se a 15ª etapa, entre Millau e Carcassone, numa distância de 181,5 km.

