Este ano, o internacional português, de 38 anos, vai ganhar 124 milhões de euros entre ordenados do Al Nassr e patrocínios, segundo a Forbes.

Desporto 2 min.

Valores astronómicos

124 milhões. Cristiano Ronaldo é o desportista mais bem pago do mundo

Cristiano Ronaldo, impulsionado pelo seu contrato luxuoso com o clube saudita Al-Nassr, é o desportista mais bem pago do mundo em 2023, com 136 milhões de dólares em receitas (124 milhões de euros), à frente de Lionel Messi e Kilian Mbappé, de acordo com o ranking anual da Forbes publicado na terça-feira.

O avançado português, de 38 anos, regressa ao primeiro lugar deste top 10 milionário dos desportistas, depois de o ter liderado em 2016 e 2017.

O regresso à liderança é um resultado direto da sua mudança do Manchester United para a Arábia Saudita, em janeiro, uma vez que os dois contratos combinados do jogador irão render-lhe 46 milhões de dólares (42 milhões de euros) em salários esta época, além de outros 90 milhões dólares (82 milhões de euros) provenientes de várias parcerias comerciais e patrocínios.

O contrato de Ronaldo com o Al-Nassr dura até 2025, e o salário anual do futebolista será de 75 milhões de dólares (67,86 milhões euros), segundo a Forbes, que prevê também "oportunidades adicionais de marketing" no país onde o jogador é agora embaixador desportivo não oficial.

No ano passado, o internacional português foi o terceiro desportista mais bem pago do planeta e ganhou 115 milhões de dólares (104 milhões de euros).

Em 2020, Cristiano Ronaldo tornou-se no primeiro atleta de desportos coletivos no ativo a ultrapassar os mil milhões de dólares (904 milhões) ganhos ao longo da carreira.

CR7 destrona Messi

Este ano, o português destrona Lionel Messi, relegado agora para segundo lugar apesar de auferir 130 milhões de dólares (118 milhões de euros). O argentino que é embaixador do turismo da Arábia Saudita, acaba de ser suspenso do seu clube, o Paris Saint-Germain (PSG) por vários dias por ter feito uma viagem de dois dias a Riade, sem o acordo dos seus dirigentes franceses.

O francês Kilian Mbappé, que também alinha pelo PSG, dá um salto espetacular, este ano: passa do 35º para o terceiro lugar, com 120 milhões de dólares (109 milhões de euros) de ganhos, graças à renovação do seu contrato com o PSG, em 2022, que lhe rendeu 100 milhões de dólares (91 milhões de euros). Para além deste que é o maior salário do futebol mundial, Mbappé recebe 20 milhões fora dos relvados, em contratos extradesportivos.

