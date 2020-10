Equipas da elite passaram todas com maior ou menor dificuldade, mas, ainda assim, a maior surpresa veio de Ehlerange, onde a equipa local - do 4° escalão nacional - bateu o Berbourg, da Promoção de Honra, por 4-3. Beggen, Mensdorf e Lorentzweiler (todas do terceiro escalão) também merecem as honras da jornada por terem eliminado respetivamente Mondercange, Mamer e Mersch, adversários do segundo escalão.

1/32 avos da taça do Luxemburgo sem tomba-gigantes

Álvaro CRUZ Equipas da elite passaram todas com maior ou menor dificuldade, mas, ainda assim, a maior surpresa veio de Ehlerange, onde a equipa local - do 4° escalão nacional - bateu o Berbourg, da Promoção de Honra, por 4-3. Beggen, Mensdorf e Lorentzweiler (todas do terceiro escalão) também merecem as honras da jornada por terem eliminado respetivamente Mondercange, Mamer e Mersch, adversários do segundo escalão.

Nos jogos referentes aos 32 avos de final da Taça do Luxemburgo não se pruduziram grandes surpresas, mesmo se algumas equipas da Liga BGL suaram as estopinhas para ultrapassar adversários bastante aguerridos de divisões inferiores.



O Ehlerange, onde a equipa local - do 4° escalão nacional - bateu o Berbourg, da Promoção de Honra, por 4-3, constituiu a maior surpresa da ronda, sendo a única da 4a divisão que segue em frente na prova.

Os jovens do Cebra, que perdeu na receção ao Strassen (2-3) não se cansaram de apoiar a equipa da casa que esteve perto de cometer uma surpresa. Foto: Á. Cruz

Ao vencer em Troisvierges por 11-0, o Racing Luxembourg estabeleceu a maior goleada da ronda, seguido pelo Rodange e FC Wiltz que foram vencer respetivamente, o Wilwerwiltz (10-0) e o Harlange Tarchamps (8-0). O F91 Dudelange, líder do campeonato da elite do futebol luxemburguês, deslocou-se a Mertzig, onde venceu a equipa local por 5-0.

O Syra Mensdorf, da 1a divisão, série B, recebeu e venceu o Mamer, da Promoção de Honra, por 1-0, tal como o Avenir Beggen, da mesma divisão, que eliminou o Mondercange, um dos líderes da Promoção, por 3-2, após prolongamento.

O Lorentzweiler, formação que integra também 1a divisão, mas na série A, também brilhou ao receber e vencer o Mersch por 2-0, merecendo destaque na eliminatória.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.