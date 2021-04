O ator deixou também a sua marca no pequeno ecrã como realizador.

Yves Renier, o intérprete do "Commissaire Moulin" morreu aos 78 anos

Redação

Yves Renier, o inesquecível intérprete do "Commissaire Moulin" há mais de 25 anos na TF1, morreu aos 78 anos, depois de ter deixado a sua marca no pequeno ecrã também como realizador, com filmes televisivos de sucesso inspirados em histórias reais. Morreu na sexta-feira à noite de um ataque cardíaco na sua casa em Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

O actor dirigiu nos últimos anos filmes como filme televisivo sobre Jacqueline Sauvage ("Era ele ou era eu"), com Muriel Robin, ou mais recentemente "The Hunt" com Philippe Torreton. Nascido a 29 de Setembro de 1942 em Berna (Suíça), filho do actor francês Max Régneier e mãe inglesa, Yves Rénier iniciou a sua carreira cinematográfica em 1961 em "O Conde de Monte Cristo", de Claude Autant-Lara. Depois esta primeira experiência, realizou vários filmes sem qualquer sucesso real. Em 1965, encontrou-se com sucesso público na mini-série "Belphégor" de Claude Barma, onde partilhou o ecrã com a cantora Juliette Gréco. Também actuou na série "Les Globe-trotters" (1966), na qual interpretou o actor Edward Meeks, um aventureiro que viaja pelo mundo com as suas poupanças. Fascinado por vários acontecimentos, é o seu carácter de "Moulin" que lhe dá fama. Nesta série criada em 1976 por Paul Andréota e Claude Boissol, interpreta um polícia na perseguição de assassinos, chantagista e criminosos com um olhar casual. A série televisiva foi interrompida em 1982 antes de ser reanimada em 1989 por Yves Rénier e Georges Moréas, um ex-comissário reformado.

Um grande sucesso público e crítico (até 10 milhões de espectadores), "Commissaire Moulin" foi a primeira série de detectives franceses da "nova geração" em comparação com a série da época, como "les enquêtes du commissaire Maigret". O próprio Yves Rénier escreveu cerca de dez guiões e a série acolheu muitas celebridades como Johnny Hallyday. "Moulin não é perfeito, tem por vezes gestos de fronteira para um comissário, mas é um ser humano. Ele não é politicamente correcto", confidenciou ao diário Le Parisien em 2004. Após uma série recorde, a série terminou em 2008 no meio de uma controvérsia sobre a violência da personagem principal. "Sempre tive esta reputação de ser um tipo ultra-violento. É tão "falso" quando se vê filmes americanos", disse ele também ao Le Parisien nesse ano. Ao mesmo tempo, desempenhou vários pequenos papéis em filmes, antes de optar pela direcção. Dirigiu "Flic tout simplement" sobre o caso Guy Georges com Mathilde Seigner, e "Médecin-chef à la santé". Mas é sobretudo o seu filme televisivo em duas partes "Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi" que atinge a melhor audiência de 2018 para um drama francês, aproximando-se dos 9 milhões de espectadores na TF1. O filme televisivo, baseado no livro de Jacqueline Sauvage que matou o seu marido antes de obter um perdão presidencial, tinha mesmo batido um recorde de audiência desde 2015 para um drama francês. Dirigiu então "La Traque", um drama que revisita a caça ao assassino em série Michel Fourniret e à sua mulher, Monique Olivier. "O público é mais numeroso quando são histórias verdadeiras", disse ele à AFP em 2019, dizendo que os canais de televisão eram igualmente procurados. Yves Rénier também fez a dobragem francesa de Burt Reynolds, Chuck Norris ("Walker Texas Ranger"), Paul Hogan ou Tommy Lee Jones. Era o pai de quatro filhos, incluindo dois com a sua última mulher, Karin. No início dos anos 80, teve uma relação com a actriz americana Goldie Hawn.

