A força deste documentário está no respeito absoluto pela vida de Mbaye Sow, um senegalês que há cerca de uma dúzia de anos viaja entre Portugal e o Senegal.

Diogo RAMADA CURTO Mais do que oferecer a interpretação de uma cultura, do contacto entre várias ou de seguir, através de um caso individual, um qualquer processo discriminatório ou racista, a força deste documentário está no respeito absoluto, contido e individualizado, pela biografia de Mbaye Sow.

Yoon é o título do documentário realizado por Ricardo Falcão e Pedro Figueiredo Neto. Produzido pela CRIM, foi estreado no Doclisboa, a decorrer de 21 a 31 de Outubro. Em wolof, a palavra yoon tem vários significados: padrão, lei, norma, religião ou, simplesmente, jornada. De facto, trata-se de uma longa jornada de trabalho feita por Mbaye Sow, um senegalês que há cerca de uma dúzia de anos viaja entre Portugal e o seu país natal.



Ao volante de um velho Peugeot 504, Mbaye percorre os 4 mil kms que separam as suas duas casas. As condições em que a viagem se realiza são de uma enorme fragilidade: o carro, que não se apresenta no melhor estado, mostra-se sujeito a avarias constantes; a estrada é perigosa e as ameaças de assaltos surgem no horizonte; as fronteiras não são fáceis de ultrapassar, o que exige, com certeza, negociações e subornos que o filme não revela; e, sobretudo, o cansaço do condutor, que tem pressa em chegar, impõe-se como uma espécie de equivalente, na prática, de uma teoria do sofrimento baseada na privação do sono.

Conforme explicaram os realizadores, no debate que se seguiu à primeira projecção do filme, o documentário da viagem para Sul foi feito a partir de duas viagens e, depois, montado, para parecer apenas uma. Mais: a representação desta viagem, que, insista-se, deve ser entendida como parte de uma longa jornada de trabalho, é feita com enorme contenção e respeito pelo que está em jogo, não só em relação ao modo de vida de Mbaye, como também de todos aqueles que com ele se relacionam (família baseada no Senegal, amigos com quem troca informações, serviços de oficinas a que recorre e autoridades com quem negoceia as suas passagens fronteiriças). Em nenhum momento, quiseram os documentaristas invadir a sua esfera privada ou expor as transacções em que se envolve ao longo da viagem. Tão-pouco, procuraram exceder-se nas operações destinadas a estetizar o sofrimento com que lidam.

Em face da fragilidade que atravessa todo o documentário e de uma contenção que, de tão evidente, nem sequer tem de ser explicada, a viagem responde com três dimensões principais. A primeiro diz respeito a um condutor perseverante que acaba a descansar na sua casa, em frente à televisão, com o sentimento do dever cumprido e de ter sido capaz de entregar todas as encomendas que transportara no seu carro superlotado. Assim sendo, mais do que procurar na mitologia grega, prolongando uma visão eurocêntrica, a matriz do herói e da dignidade que Mbaye representa, melhor será perceber os limites do seu próprio estatuto de herói e reconstituir a teia das suas relações.

A segunda dimensão com que se responde à ideia de um mundo, à primeira vista, frágil, é constituída pela rede de amigos que constantemente o informam do que se está a passar. É, aqui, que as vozes transmitidas pelo telemóvel, enquanto presença material forte, que surge logo após o carro, são o som mais característico de todo o documentário. Nessa rede de vozes e de informações, que alertam para os perigos a encontrar na estrada mais adiante, pressente-se uma confiança, melhor dizendo, uma segurança, capaz de atenuar os riscos do herói que actua de forma individual.

As mesmas vozes transmitem, também, a existência de um outro tipo de rede determinada por relações de confiança e respeito mútuo, que formam uma terceira dimensão. É o que acontece pelo menos no recado que Mbaye recebe de um indivíduo para ir entregar no Senegal uma das encomendas a outra pessoa, sem que a mulher tivesse de saber desta ocorrência. Negócio articulado com confiança – de quem nunca falha quando recebe e entrega as encomendas que enchem o carro, por dentro e por cima – são duas faces da mesma moeda.

Com base nesta capacidade de construção de uma rede, da gestão de informação e do estabelecimento de relações de confiança, Mbaye afirma-se como uma espécie de pequeno empresário independente que efectua transportes entre Portugal e o Senegal. Muito mais do que um antigo carregador, numa cadeia ao serviço de um chefe, ele surge como um homem de negócios em quem todos confiam. Na viagem para Sul, leva produtos europeus remetidos por imigrantes de origem senegalesa. No torna-viagem, carrega máscaras e esculturas que expõe e vende nos dias da Feira da Ladra, em Lisboa. Conforme esclareceu Ricardo Falcão, foi em conversas na Feira e graças ao facto de este último saber falar wolof, que conseguiu estreitar as suas relações de amizade com Mbaye.

É, pois, da enorme empatia por Mabaye e pelo seu trabalho que vive este documentário. Por isso, pode argumentar-se que, em lugar de oferecer a interpretação de uma cultura, do contacto entre várias ou de procurar ilustrar, através de um caso individual, um qualquer processo discriminatório ou racista – uma série de frequentes tentações militantes que se banalizaram, no acto da sua repetição – , aquilo que torna este documentário num interessante exercício de representação fílmica é o respeito absoluto, contido e individualizado, pela biografia de Mbaye Sow. Um respeito, aliás, que até parece ter sido aprendido numa jornada em que o próprio herói deu, aos realizadores e a quem vê este documentário, uma lição prática acerca do significado e da dignidade do trabalho de cada um. Em suma, Yoon representa uma forma de realização individual, pelo trabalho, fundada no respeito e nas relações de confiança mantidas com os outros.

Diogo Ramada Curto, historiador Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).

