Xutos e Pontapés e Resistência vêm ao Musicfest no Luxemburgo

Já é conhecida a data e o cartaz do festival Musicfest, que este ano se muda para a capital luxemburguesa. Xutos e Pontapés e Resistência são as bandas mais esperadas. Este ano o festival de música portuguesa “made in Luxembourg” traz mais novidades, com um novo local e com os concertos a prolongarem-se durante dois dias, 17 e 18 de novembro.

Com um conceito a lembrar os festivais, o Musicfest vai acontecer na sala Victor Hugo e traz os intemporais Xutos e Pontapés, a banda mítica do rock português, que continua a ser seguida por legiões de fãs. Zé Pedro, Tim, Kalú e João Cabeleira atuam no sábado, dia 18 de novembro. É o regresso ao Luxemburgo, dois anos depois de terem tocado na Rockhal.

Os Resistência estreiam-se no país e são os cabeças de cartaz do primeiro dia do festival. O coletivo de músicos fez sucesso nos anos 90 e é conhecido por recuperar o reportório de outros grupos, incluíndo as bandas principais dos membros integrantes.

Atualmente, as super-bandas estão na moda e os Resistência até o são, mas à maneira portuguesa, com músicos como Tim, dos Xutos e Pontapés, Miguel Ângelo e Fernando Cunha, dos extintos Delfins, ou Olavo Bilac dos Santos e Pecadores, entre outros.

Mas o Musicfest reserva outras surpresas para esta segunda edição. Durante dois dias, há sete concertos, com duas bandas nascidas no Luxemburgo e as outras cinco provenientes de Portugal. Rock, música ligeira portuguesa e blues vão soar na “sala mítica para os portugueses”, adiantou Bruno Guerra, um dos organizadores do Musicfest.

No primeiro dia, sobem ao palco os luxemburgueses The Strysles e os portugueses Portugal ao Luar e Resistência. O segundo dia fica a cargo de Lata Gouveia, Akunamatata, Sebenta e Xutos e Pontapés.

Para Bruno Guerra, “esta edição é a fase de crescimento do Musicfest”. O novo espaço do festival é, no entender do promotor, “central, acessível e com maior capacidade”. “Houve uma vontade de melhorar e oferecer mais e melhor”, concluiu Bruno Guerra.

Dentro do festival acontecerá um outro. O festival da Francesinha decorrerá durante os dois dias, com preços mais baixos e com uma vasta variante das sanduíches nortenhas.

Os bilhetes podem ser adquiridos no site do Musicfest e estão disponíveis ingressos diários e passes-gerais.

Vanessa Castanheira

