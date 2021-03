Uma coprodução do Luxemburgo ganhou este ano o maior prémio do Festival Internacional de Cinema de Berlim. O primeiro-ministro sublinha a vitalidade do audiovisual do país. Ao Contacto Sam Tanson também já tinha felicitado a série "Capitani".

Xavier Bettel felicita produtora luxemburguesa pelo Urso de Ouro na Berlinale

"Parabéns a Paul Thiltges (@monnipoli), Adrien Chef e todas as equipas por terem ganho o Urso de Ouro em #berlinale71 com a sua co-produção! Este prestigioso prémio sublinha a vitalidade do sector da produção audiovisual luxemburguês!", escreveu o primeiro-ministro Xavier Bettel na sua conta no Twitter.

"Bad Luck Banging or Loony Porn" uma coprodução luxemburguesa através Paul Thiltges Distributions e romena e foi este o filme que recebeu o maior galardão da edição deste ano do Festival Internacional de Cinema de Berlim, a Berlinale. O prémio foi anunciado na passada sexta-feira numa edição totalmente realizada digitalmente.

Toutes mes félicitations à Paul Thiltges (@monnipoli), Adrien Chef et toutes les équipes d’avoir remporté l’Ours d’Or à la #berlinale71 avec leur coproduction! Cette prestigieuse récompense souligne la vivacité du secteur luxembourgeois de la production audiovisuelle! https://t.co/iG824ZgfwM — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) March 5, 2021

O filme realizado pelo romeno Radu Jude foi rodado em plena pandemia conta a história de uma professora que é arrasada nas redes sociais após um vídeo seu de cariz sexual começa a circular na internet.

"É um filme muito bem elaborado e nalguns momentos selvagem, inteligente e infantil (...) vibrante e que ataca o espectador: não deixa ninguém indiferente", justificou o júri da Berlinale.

Ministra da Cultura felicita série "Capitani"

Recorde-se que a Ministra da Cultura, Sam Tanson também já tinha sublinhado o talento e a criatividade do meio artístico luxemburguês ao Contacto na mensagem de felicitações que endereçou à equipa da série de televisão "Capitani" que está a ser um sucesso mundial desde que estreou na Netflix.

Série Capitani. "Sucesso internacional mais do que merecido", elogia ministra da Cultura Sam Tanson envia, através do Contacto, uma mensagem de felicitações a toda a equipa da série luxemburguesa que está a conquistar o mundo.

"O sucesso internacional de 'Capitani', não me surpreende, já que a série é uma pequena joia que tem mantido o Luxemburgo em suspense. É mais do que merecido e apenas confirma o que já sabemos: que a criação cultural no Luxemburgo não deve de modo algum temer a comparação com o resto do mundo e que o nosso meio criativo está cheio de ideias e talento. Bravo". As felicitações são dadas pela Ministra da Cultura, Sam Tanson nesta declaração ao Contacto.

