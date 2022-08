"Um ataque cobarde". É assim que o primeiro-ministro define a agressão ao escritor britânico esfaqueado em Nova Iorque.

Agressão em Nova Iorque

Xavier Bettel "chocado e horrorizado" com ataque Salman Rushdie

O primeiro-ministro do Luxemburgo condenou o violento ataque com faca ao escritor britânico Salman Rushdie, na sexta-feira, em Nova Iorque, deixando-o gravemente ferido.

"Chocado e horrorizado com o ataque cobarde" a Salman Rushdie, escreveu Xavier Bettel na sua conta do Twitter, no sábado. "O direito à liberdade de pensamento e de expressão pertence a todos nós. A linguagem é, de facto, coragem", declara o governante do Luxemburgo. "Desejo-lhe uma rápida e total recuperação", escreveu no final da mensagem.

O presidente dos EUA, Joe Biden também já se manifestou "chocado e triste" com a "agressão perversa" ao escritor.

"A verdade. A coragem. A resiliência. A capacidade de partilhar ideias sem medo. Estes são os pilares da construção de qualquer sociedade livre e aberta. E, hoje, reafirmamos o nosso compromisso com esses valores profundamente americanos em solidariedade com Rushdie e todos aqueles que defendem a liberdade de expressão", declarou o presidente dos EUA.



Em recuperação

Salman Rushdie, autor dos "Versículos Satânicos" pelos quais foi condenado à morte pelo Irão, foi esfaqueado, várias vezes, por um homem de 24 anos quando iniciava uma palestra em Chautauqua, Nova Iorque. O escritor foi atingido nos braços, pescoço, fígado e no rosto. Poderá mesmo perder um olho, afirmou ontem o seu agente.

Hospitalizado, o autor apresenta melhorias do seu estado de saúde, tendo-lhe já sido retirado o suporte de respiração.

"Salman Rushdie sem ventilador e a falar! Continuamos com as orações em nome de todos os membros de Chautauqua Institution", escreveu Michael Hill, presidente de Chautauqua Institution onde o escritor foi atacado, na rede social Twitter.



O autor da agressão, Hadi Matar, de 24 anos está detido e foi acusado pelas autoridades de tentativa de homicídio e agressão. O juiz ordenou a detenção sem caução. Matar, americano de origem libanesa declara-se "inocente".

Escritor Salman Rushdie esfaqueado em palco pode perder um olho O escritor britânico sofreu várias facadas, atingindo o fígado e o pescoço quando iniciava uma palestra em Nova Iorque. O agressor tem 24 anos.

Condenado à morte pelo Irão

Salman Rushdie é o autor de "Os Versículos Satânicos", obra pela qual foi condenado à morte pelo Irão do líder religioso Ayatollah Khomeini, que emitiu uma 'fatwa' (decreto da lei islâmica) contra o escritor, distinguido com o prémio Booker.

O escritor chegou a viver em paradeiro desconhecido, sob segurança.

O Irão ofereceu então uma recompensa de três milhões de dólares a qualquer pessoa que assassinasse Rushdie.

O Governo do Irão há muito que se distanciou do decreto de Khomeini, mas o sentimento anti-Rushdie permanece.

