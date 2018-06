A banda X-treme, composta na íntegra por cabo-verdianos residentes no Luxemburgo, vai voltar aos palcos este sábado, depois da separação em 2000.

X-treme. Banda de volta 18 anos depois

Henrique DE BURGO A banda X-treme, composta na íntegra por cabo-verdianos residentes no Luxemburgo, vai voltar aos palcos este sábado, depois da separação em 2000.

Autores de alguns dos grandes sucessos da música cabo-verdiana, como “Hino d’Amor”, “Eva”, ou “Paradox”, os X-treme vão voltar a juntar-se, tal como fizeram recentemente a mítica banda “Tubarões” (depois de 20 anos), Bulimundo (28 anos) ou os Rabelados (20 anos).

“Com os Livity, Rabelados, Tubarões ou Bulimundo a fazer concertos em várias partes do mundo, recebemos muitos telefonemas a convidar os X-treme para atuar. Foi isso que nos fez regressar aos palcos”, conta Zé Delgado, um dos vocalistas.

Depois de os “projetos de vida diferentes” terem levado à separação do grupo criado em 1996, Zé Delgado (voz), Luís Monteiro (voz), Niclas Lima (teclado) e Irineu Monteiro (guitarra) chegaram ainda a editar o CD “Momentos de Sonho” (2011), com os grandes temas da banda.

O concerto de sábado vai ter lugar a partir das 22h, no Hall Irbicht, em Mersch. “Vamos reviver as nossas músicas para satisfazer as pessoas”, promete Zé Delgado. O concerto vai ainda contar com os convidados Elly Paris (Cabo Vede), Chando Graciosa (Holanda), Djedje (EUA) e L.I.L. Star (Luxemburgo).

Os bilhetes em pré-venda (20 euros) podem ser adquiridos na Epicerie Creole, Metissage, Etoile du Cap Vert. Na porta o preço é de 25 euros.