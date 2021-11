Passaram 21 anos do lançamento do filme e o adereço emblemático ainda é recordado como a bola mais famosa do cinema.

Cultura 1

O Náufrago

'Wilson'. Bola de vólei de Tom Hanks em 'O Náufrago' foi vendida por 270 mil euros

Passaram 21 anos do lançamento do filme e o adereço emblemático ainda é recordado como a bola mais famosa do cinema.

'Wilson', a bola de vólei que fez companhia à personagem de Tom Hanks no filme "O Náufrago", foi vendida, em leilão, por 270 mil euros - um valor quatro vezes superior ao preço inicial. Passaram 21 anos do lançamento do filme e o adereço emblemático ainda é recordado como a bola mais famosa do cinema.

"A bola de vólei foi pintada com tinta para criar uma aparência desgastada e suja. Tem um 'rosto' castanho escuro à frente, representando a impressão da mão ensanguentada de Chuck", dizia o anúncio do artigo no leilão.

"A bola foi colocada na água por longos períodos durante as filmagens. Portanto, a sua forma original ficou levemente deformada e os detalhes do 'rosto' ficaram um pouco apagados em comparação com o que se vê no filme", lia-se ainda no anúncio.

Chuck Noland, o personagem interpretado por Tom Hanks no filme de Robert Zemeckis, é o único sobrevivente de um acidente de avião e fica preso numa ilha deserta durante quatro anos.

Ao encontrar uma encomenda perdida de uma bola - um dos despojos do acidente aéreo - usa o seu sangue para lhe desenhar traços de uma cara e assim "fazer" um amigo.

Wilson torna-se a companhia de Chuck, até que uma nova "tragédia" acontece e o personagem perde o seu único "amigo". "Wilsoooooon", grita Tom Hanks, no momento em que a bola é arrastada pelo mar.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.