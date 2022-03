A história dos Óscares de que ninguém se lembrará foi a do after-party do Jay Z, no Chateau Marmont, em Sunset Boulevard.

Will Smith: rei, dono e senhor de Bel Air

Raquel RIBEIRO A bofetada de Will Smith (seguida de coroação com o Óscar de Melhor Actor) mostra bem como Hollywood desabou na decadência autofágica.

A carreira de Will Smith começou há 32 anos, na série "O Príncipe de Bel Air", sitcom que estreou em 1990, em que fazia de rapaz franzino, de um bairro operário de Filadélfia, enviado para o conforto novo-rico do tio Phil, em Bel Air, na Califórnia.

O Príncipe de Bel Air era diferente de outras sitcoms americanas sobre famílias, cada uma para a sua década: nos anos 70 tivemos o Archie Bunker, republicano reacionário em confronto com a filha e genro, hippies liberais; nos anos 80, vivemos com pais ex-hippies permanentemente antagonizados pelo filho conservador em Laços de Família (com Michael J Fox). O Príncipe de Bel Air foi pioneiro no retrato de uma família afro-americana em que os negros eram ricos e estavam ali como personagens principais: não eram empregados, nem motoristas, nem cozinheiras, nem ladrões, nem viviam em bairros pobres.

A piada do Príncipe de Bel Air era Will Smith entrar em profundo choque de classe com a própria família (o tio Phil, a tia Vivian, e os primos super-privilegiados) e simplesmente não caber naquele espaço: nem nas roupas do colégio (uniforme), nem na música que ouvia (rap), nem no desporto que praticava (basquetebol), nem na linguagem da família afro-americana afluente que tinha singrado, isto é, embranquecido, mesmo continuando a ser "importunada", de vez em quando, pela polícia por causa da sua cor, ainda que protegida pelo bairro.

A piada era Will Smith não ser "daquela" família e romper com o elitismo, trazendo para o mainstream americano (branco) temáticas que hoje continuam contemporâneas: racismo, classismo, exclusão e a contra-cultura associada ao rap ou hip-hop.

Will Smith ganhou no domingo um Óscar de Melhor Actor por um papel num biopic sobre o pai das irmãs Williams, Venus e Serena, atletas de topo do ténis mundial. Um prémio que recebeu, ainda assim, depois de se ter levantado do seu lugar e sem dó nem piedade disferir uma bofetada num outro actor que apresentava a cerimónia.

Importa-me pouco se teve ou não razão. Importa-me pouco a discussão sobre os limites do humor. Também não me importa (aqui, para este caso, o que não quer dizer que me importe pouco) se devia ter sido a sua mulher a exaltar-se, se isto é masculinidade tóxica ou machismo, ou um cavaleiro a "proteger" a sua dama.

O que importa é que ninguém se lembrará dos filmes vencedores ou vencidos (quais?), nem mesmo dos actores (quem?), filmes que simplesmente não vimos por não terem estreado em sala (covid e não só), ou porque existiram fora do cinema (streaming), sabendo apenas (pelas notícias) que as nomeações cumpriam rigorosamente todas as quotas de diversidade, mas talvez não da qualidade (dizem os críticos). Importa o que isso diz hoje sobre Hollywood, sobre cinema, entretenimento, ou o star system, e, por extensão, o que nos diz sobre a hegemonia cultural norte-americana.

A história dos Óscares de que ninguém se lembrará, num ano marcado por lutas de sindicatos de trabalhadores de uma Hollywood em declínio autofágico, foi a do after-party do Jay Z, no Chateau Marmont, em Sunset Boulevard – irónico pensar agora no filme homónimo de Billy Wilder, em que Gloria Swanson faz de actriz em decadência.

À porta do Chateau Marmont (palacete dos anos 30 que evoca a era dourada de Hollywood, diz o website), que tinha despedido, sem qualquer compensação, todo o seu staff durante a pandemia, estavam 75 trabalhadores num piquete de protesto domingo à noite. Alguns actores, como Cassey Afleck ou LaKeith Stanfield recusaram-se a entrar na festa. Mas outros, como Janelle Monáe, Emily Ratajkowski, Timothée Chalamet, Rosario Dawson, Michael B. Jordan, Mindy Kaling, Tyler Perry ou Zoe Kravitz cruzaram o piquete, conta o Hollywood Reporter, e foram abertamente criticados pelo líder do sindicato.

De dia, junto a Bernie Sanders, por causas justas e políticas progressistas, a Hollywood democrata. De noite, elitistas e classistas, a Hollywood de Bel Air. Não admira: a história do Príncipe de Bel Air é a do self-made man e do sonho americano. Com aquela bofetada, Will Smith deixou de ser o sobrinho cool do tio Phil e tornou-se ele mesmo no rei, dono e senhor de uma Bel Air em insolvência moral.





