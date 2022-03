Smith, que foi premiado com o Óscar de Melhor Ator, agrediu o humorista depois de este ter feito uma piada sobre a sua mulher, a também atriz Jada Pinkett Smith.

Will Smith esbofeteou Chris Rock em direto na cerimónia dos Óscares (vídeo)

Redação Smith, que foi premiado com o Óscar de Melhor Ator, agrediu o humorista depois de este ter feito uma piada sobre a sua mulher, a também atriz Jada Pinkett Smith.

O actor Will Smith esbofeteou o comediante Chris Rock em direto na cerimónia dos Óscares, minutos antes de ser chamado ao palco para receber o Óscar de melhor ator, num momento que ficará como um dos mais chocantes dos 94 anos de história dos prémios da Academia, refere a AFP.

Na origem da agressão, está uma piada que o humorista fez sobre a esposa de Will Smith, a também atriz Jada Pinkett Smith, que segundo Chris Rock poderia entrar no próximo filme "G.I. Jane", numa referência ao seu cabelo. Jada Smith sofre de alopecia, uma condição que provoca queda capilar.

Depois da piada, que visivelmente desagradou a atriz, Will Smith subiu ao palco para esbofetear o humorista.

Embora durante a insólita situação o canal ABC, que transmitia a cerimónia, tivesse ficado sem som, quem assistia à cerimónia pôde ouvir o ator a dizer ao colega, anfitrião do evento, para manter o nome da sua mulher "fora da sua boca".

O filme 'Dune', dirigido por Denis Villeneuve somou assim seis óscares, dos dez para os quais foi nomeado. Os óscares de melhores atores foram para Will Smith e Jessica Chastain.

Quando, minutos depois, voltou a subir ao palco para receber o Óscar de Melhor Ator, pelo filme "King Richard: Para Além do Jogo", sobre o pai das tenistas Venus e Serena Williams, Will Smith fez um discurso emotivo e pediu desculpas à Academia, sem referir, no entanto Chris Rock.

O incidente acabou por ofuscar um marco na história de Hollywood, a vitória de 'Coda', que deu pela primeira vez o Óscar de Melhor Filme a uma produção lançada originalmente online.

O filme, que fala sobre uma estudante de liceu que luta para agradar à sua família surda, foi lançado através do serviço de streaming Apple TV+, o que representou um revés para a Netflix, que há anos tenta ganhar o prémio máximo da indústria do cinema e que nesta edição concorreu com o filme "O Poder do Cão". Apesar deste não ter conquistado o troféu de melhor filme, a Academia deu a Jane Campion o Óscar de Melhor Realização.

