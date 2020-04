A angariação de fundos será igualmente repartida entre o o Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Central e do Centro Hospitalar e Universitário São João, no Porto.

VvV. Começa hoje edição online e solidária do Festival Iminente

Este sábado, dia 4 de abril, o Festival Iminente surge online para uma "experiência de intensa intimidade colectiva". Trata-se de uma "Emergency Edition" com objectivo solidário. O cartaz inclui vozes como as de Julinho KSD, Dino D'Santiago, Prétu, Mayra Andrade e Ana Moura, performances de Miguel Januário, com o projeto ±maismenos±, e pintura ao vivo por Tamara Alves, entre outros.



Com o valor dos bilhetes a reverter para dois hospitais de referência no tratamento da covid-19 em Portugal continental, o festival que tem o artista urbano Vhils como um dos seus fundadores, pretende "espantar o medo e abraçar a vida".

A agariação de fundos será igualmente repartida entre o o Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Central e do Centro Hospitalar e Universitário São João, no Porto. O objetivo é facilitar a "compra de equipamentos de protecção individual para os profissionais de saúde e de equipamento para alargamento da capacidade das Unidades de Cuidados Intensivos dos dois hospitais", escreve a organização da página do evento.

"Quando há 4 anos lançamos o mote “O melhor é ficares em casa” nunca imaginámos que esta pequena ironia, uma espécie de psicologia reversa, viesse ganhar um sentido real", escreveu a organização do festival que apela "agora estamos mesmo todos em casa, e o melhor é realmente seguir à risca a instrução".



O evento está marcado para sábado, entre as 16h e as 23h20 a partir de um Live streaming a partir dá página de Instagram do Festival Iminente. "Mais do que um evento cultural, esta é uma acção de luta e entreajuda na qual urge participar".



Programa

16h00: Gerador convida Marta Bateira (Beatriz Gosta) – Talk, “Como podemos fazer cultura para todos num cenário de pandemia?”

16h35: Hugo Oliveira – Concerto

17h05: ±MaisMenos± – Performance, “O futuro é passado no presente”

17h15: Julinho KSD – Concerto

17h50: Mariana Barros – Performance “Virtuose”

18h25: Prétu – Concerto

19h00: Piny – Dança, “Corpo em resistência em tempo de confinamento”

19h35: Tamara Alves: Artes Visuais – Live painting

20h10: Ana Moura – Concerto

20h40: ±MaisMenos± – Performance, “O futuro é passado no presente”

20h45: Mayra Andrade – Concerto

21h20: Mucha x Wilson Core – Dança, B-boys battle

21h30: Dino D'Santiago – Concerto

22h05: Shaka Lion – Concerto

23h40: DJ Marfox – Concerto

23h15: ±MaisMenos± – Performance, “O futuro é passado no presente”

