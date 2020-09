De "Fast & Furious Hobbs & Shaw" a "Pulp Fiction", há filmes para todos os gostos na semana de cinema ao ar livre em Echternach.

Vem aí o cinema drive-in no Lago de Echternach

Durante uma semana, de 26 de setembro a 3 de outubro, o parque de estacionamento do lago de Echternach, perto da Casa da Juventude, vai transformar-se num cinema ao ar livre, para mais uma edição do Cine Sura.

O cinema drive-in no Lago Echternach vai voltar, com um programa diversificado, com os filmes maioritariamente dobrados em alemão.

A entrada para o parque está marcada para as 19h00 horas e o filme do dia começa sempre às 20h15. Os bilhetes podem ser adquiridos com antecedência no site.

Veja os filmes que serão exibidos:



26.09. -" Tenet", em alemão

27.09. - "Le Manns 66", em alemão

28.09. - "Blues Brothers", em alemão

29.09. - "Fast & Furious Hobbs & Shaw", em alemão

30.09. - "Pulp Fiction", em alemão

01.10. - "Bohemian Rapsody", em alemão

02.10. - "Horror Double Features with Antebellum", em inglês

03.10. - "The Boonies", em alemão

