"Velocidade Furiosa 10" vai ser filmado no antigo IP5, em Viseu

A rodagem em Portugal de parte do filme "Velocidade Furiosa 10", e de outras produções de grande orçamento, "tem um enorme impacto economicamente, porque é investimento direto no país", afirmou à agência Lusa a produtora portuguesa associada ao projeto, sem quantificar.

Sofia Noronha, da produtora Sagesse Productions, confirma que estão previstas filmagens do mais recente filme da série "Velocidade Furiosa" nas regiões norte, centro e em Lisboa, "durante umas boas semanas", envolvendo muitos municípios e a presença em Portugal de uma equipa que contará com 600 a 700 pessoas, entre profissionais portugueses e estrangeiros.

Na quinta-feira, o Jornal do Centro noticiava que a região de Viseu, nomeadamente o antigo IP5, será palco de algumas filmagens desta longa-metragem, enquanto o presidente da câmara de Vila Real, Rui Santos, afirmava publicamente que a cidade acolherá uma produção de Hollywood ligada à "alta velocidade", entre junho e julho.

"Este tipo de produções abrange vários setores, carpintaria, construção, maquinaria, guarda-roupa, pequenos negócios, é uma área bastante completa", disse Sofia Noronha, adiantando que a rodagem contará também com atores portugueses, ainda não anunciados.

"Fast X" é o décimo filme da lucrativa série "Velocidade Furiosa"

"Fast X", o décimo filme da lucrativa série "Velocidade Furiosa", é realizado pelo francês Louis Leterrier, que dirigiu, entre outros, "Mestres da Ilusão" e "O Incrível Hulk". Inicialmente o realizador de "Fast X" era Justin Lin, que acabou por desistir de dirigir o filme, mas manteve-se ligado ao projeto.

Com argumento de Justin Lin e Dan Mazeau, o filme conta no elenco com, entre outros, Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Michelle Rodriguez e a portuguesa Daniela Melchior, e a rodagem acontece no Reino Unido, Itália e Portugal.

Orçamento do filme já ultrapassou os 284 milhões de euros

De acordo com a publicação norte-americana The Hollywood Reporter, o orçamento do filme já ultrapassou os 300 milhões de dólares (cerca de 284 milhões de euros), valor que não inclui gastos em ‘marketing’ e publicidade.

Por questões de confidencialidade contratual, há muitos detalhes que não podem ser revelados, nomeadamente orçamentais, mas a produtora diz que "é um investimento económico brutal no país".~

"É abrir as torneiras e utilizarmos o máximo de serviços portugueses. [...] Portugal tem todas as condições para ser um grande sítio de filmagens, não só pelo tempo, pelos preços acessíveis e pela mão de obra, que somos todos bastante flexíveis, os portugueses aprendem muito rápido. Mas não tínhamos ainda este mercado aberto", disse.

A Sagesse Productions foi criada em 2020 em plena pandemia, "numa altura tão incerta", disse Sofia Noronha, mas com trabalho consecutivo deste então.

Filme tem estreia prevista para 19 de maio de 2023, nos EUA

Além de "Fast X", a produtora esteve envolvida, por exemplo, nas filmagens de "House of the Dragon", a prequela da série televisiva "A Guerra dos Tronos", parcialmente rodada em 2021 em Monsanto, e que se estreia a 22 de agosto próximo na plataforma de 'streaming' HBO MAX.

"Já tinham filmado em Espanha, surgiu-lhes curiosidade em Portugal, em fazer uma visita técnica, para explorarem sítios - e encontraram vários -, mas aquele que ficou mesmo, que eles se apaixonaram, foi Monsanto", recordou Sofia Noronha, que dá como certo o regresso da produção a Portugal para uma nova temporada.

O filme "Fast X" tem estreia prevista para 19 de maio de 2023, nas salas de cinema dos Estados Unidos da América.

