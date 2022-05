O filme está previsto chegar aos cinemas em julho de 2023.

Veja o primeiro trailer de "Missão Impossível 7"

DPA O filme está previsto chegar aos cinemas em julho de 2023.

Pouco antes de "Top Gun" chegar aos cinemas - a 27 de maio - foi conhecido esta segunda-feira o trailer oficial do outro filme protagonizado por Tom Cruise: "Missão Impossível 7".

O primeiro trailer, com cerca de dois minutos, lançado pela Paramount Pictures, surge cheio das ousadas acrobacias do agente Ethan Hunt, protagonizado por Tom Cruise. Quer seja a correr em direção a um precipício numa mota, a cavalgar pelos desertos, ou em perseguições alucinantes de carros através de Itália.

O filme dirigido por Christopher McQuarrie está previsto chegar aos cinemas em julho de 2023. Do elenco também fazem parte Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby e Henry Czerny.

Nos últimos dias, Tom Cruise tem promovido o outro filme de que também é protagonista "Top Gun: Maverick", no papel do antigo piloto de caça Pete "Maverick" Mitchell. A estrela de Hollywood apresentou a sequela do blockbuster de 1986 no Festival de Cinema de Cannes na semana passada.

