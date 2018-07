Artista expõe "Cousins Germains" no Camões - Centro Cultural Português entre o próximo dia 13 e 3 de outubro.

Vasco Futscher em estreia no Luxemburgo

Artista expõe "Cousins Germains" no Camões - Centro Cultural Português entre o próximo dia 13 e 3 de outubro.

Com obras recentes em cerâmica e papel, Vasco Futscher expõe pela primeira vez no Luxemburgo, no Camões - Centro Cultural Português, com trabalhos sob o título "Cousins Germains". A mostra é inaugurada na quinta-feira, dia 12, às 18:30, ficando patente ao público entre 13 de julho e 3 de outubro.



Segundo a organização, trata-se de trabalhos que "inicialmente foram desenvolvidos como dois corpos independentes, explorando afinidades e temas que os tornam próximos".



"Como organizar um retângulo ou como elevar um sólido são questões subjacentes aos dois conjuntos de trabalhos aqui mostrados, através de diferentes abordagens que vão de um interesse pelas artes primitivas e tradições ligadas ao objeto de arte até aos modos de produção tecnológicos que tornam possível a nossa sociedade e o consumidor final", refere a entidade organizadora.

Nascido em Lisboa, cidade onde vive e trabalha, em 1987, Vasco Futscher realizou a parte final da sua formação como artista no Ar.Co, Centro de Arte e Comunicação (2013), em artes plásticas e cerâmica, mas já expunha de forma regular desde 2008.



No plano individual, Cousins Germains (2018), Manual de Instruções I & II (2017), Coda (2015) e Cerâmicas (2014) são as exposições de maior relevo até aqui.

Em termos coletivos, saliência maior para Portugal, Portugueses, Museu Afro-Brasil em São Paulo (2016), Olhares Cruzados, Identidades Diversas, no Módulo (2016), o Prémio Fundação EDP Novos Artistas 2015, no MAAT, e À Maneira do Ar.Co. na Galeria João Esteves de Oliveira (2012).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.