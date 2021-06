O Euro2020 já tem música oficial do lado português e é David Carreira que assina o novo hit para dançar este verão.

"Vamos com tudo". David Carreira lança hino do Europeu com Ludmilla, Giulia BE e Preto Show

O tema "Vamos com tudo" foi lançado na sexta-feira, através do Spotify e da página de YouTube da Federação Portuguesa de Futebol, e tem como objetivo "unir todos os falantes da língua portuguesa numa única música de apoio à seleção nacional", segundo comunicado da FPF.



David Carreira assina a música que conta com a participação de Ludmilla, Giulia B e Preto Show.

O videoclipe foi gravado em Portugal e no Brasil. Giulia B disse, citada no comunicado, ter ficado entusiasmada com o convite, sendo fã de Cristiano Ronaldo e da seleção portuguesa, enquanto Ludmilla declarou que "até a seleção portuguesa vai ficar com mais ânimo para tentar repetir o feito da última copa da Europa".

"Portugal é irmão, apoio a seleção portuguesa sempre! Foi um privilégio fazer parte da construção deste hino que eu espero que vos agarre a todos, quanto me agarrou a mim. É viciante!", afirmou o músico Preto Show. David Carreira acrescentou ainda que "ter a oportunidade de escrever, compor e produzir o hino oficial da seleção é um sonho".

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

Até à partida para Budapeste, marcada para 10 de junho, a seleção nacional vai realizar dois encontros de preparação, com a Espanha, em Madrid, na sexta-feira, e com Israel, em 09 de junho, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

