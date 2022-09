É oficial: o nono parque irá abrir em Gosselies, perto de Charleroi, na Bélgica. Deverá criar mais de 1.000 postos de trabalho.

Cultura 2 min.

Entretenimento

Vai haver um parque da Legoland a menos de duas horas do Luxemburgo

Mélodie MOUZON É oficial: o nono parque irá abrir em Gosselies, perto de Charleroi, na Bélgica. Deverá criar mais de 1.000 postos de trabalho.

São boas notícias para os fãs da Lego. Em 2027, abrirá um parque temático da marca em Gosselies, perto de Charleroi, na Bélgica. A menos de duas horas do Luxemburgo.

O empresário John Jakobsen, CEO do grupo Merlin Entertainments, fez o anúncio na terça-feira passada: foi celebrado um primeiro acordo de parceria para criar o nono parque Legoland no mundo - o quarto na Europa - e instalá-lo na Valónia, no local da antiga empresa Caterpillar.

O parque temático cobrirá uma superfície de aproximadamente 70 hectares. Várias áreas (20 hectares) serão preservadas para futura expansão. Os trabalhos terão início no próximo ano e consistirão na destruição das infraestruturas da antiga fábrica. A fase de construção do parque seguir-se-á.

O orçamento total está estimado entre 370 e 400 milhões de euros, o segundo maior investimento na região da Valónia nos últimos dez anos depois da Google em Mons.

Mais de 25 parques de diversão à volta do Luxemburgo Se fica por cá durante as férias de Verão e ainda está à procura de ideias para entreter a família, não procure mais. O CONTACTO volta a publicar para si mais de 25 parques de diversão num raio de 400km a partir de Luxemburgo.

Até 1,8 milhões de visitantes no primeiro ano

Serão criados mais de 1.000 empregos com a construção do parque e esperam-se entre 1,6 e 1,8 milhões de visitantes no primeiro ano de funcionamento.

A Merlin Entertainment tem procurado estabelecer-se nesta região há vários anos. Foram realizados vários estudos técnicos de mercado, que mostram o potencial desta localização em Charleroi. O local está situado no centro de uma área densamente povoada e próximo de autoestradas, estações ferroviárias e de um aeroporto.

A Lego pode, assim, contar com uma piscina de cerca de 21 milhões de visitantes que viverão a menos de duas horas do parque. O público-alvo é principalmente os habitantes dos países do Benelux, incluindo luxemburgueses, e os que vivem no norte de França.

Existem atualmente outros oito parques Legoland em todo o mundo, sendo o mais próximo na Alemanha. O parque temático será o primeiro em 20 anos a abrir as suas portas na Europa.

Espera-se uma decisão final sobre o projeto até ao final do ano e a abertura está prevista para março de 2027.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.