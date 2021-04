O momento foi gravado em maio de 1969 num hotel nas Bahamas.

Vídeo inédito de 'Give Peace a Chance' com John Lennon e Yoko Ono

'Give Peace a Chance' ficou para a história como um dos hinos contra a guerra. A voz de John Lennon, apagada abruptamente quando o cantor britânico foi assassinado em 1980, com apenas 40 anos, volta a soar num vídeo até agora desconhecido.

A gravação foi realizada no Hotel Sheraton Oceanus, nas Bahamas, no dia 25 de maio de 1969. Eram os dias dos 'Bed-ins for Peace', os protestos de John Lennon e Yoko Ono na cama pela paz. O cantor que tinha sido dos Beatles queria fazer esta iniciativa em Nova Iorque mas foi impedido de entrar no país depois de defender a legalização da marijuana. Em vez disso, o casal foi para as Bahamas onde fez este vídeo.

John Lennon e Yoko Ono estavam sentados num sofá e a câmara mostra da janela o belo dia e alguns casais a caminhar pela praia. Lennon, de camisa rosa e calças brancas, começa a dedilhar a sua guitarra e canta 'Give Peace a Chance'. Ao seu lado, Yoko Ono ouve, sorri e junta a sua voz à de Lennon.



A editora discográfica anunciou este vídeo de 2.47 minutos como "a primeira atuação da lendária canção". Uma peça que foi lançada alguns dias mais tarde, a 31 de maio no Queen Elizabeth Hotel em Montreal.

É uma das canções pacifistas mais emblemáticas de Lennon, precisamente quando as ruas dos Estados Unidos estavam a ferver com manifestações contra a Guerra no Vietname.

O resgate desta gravação faz parte da comemoração do 50º aniversário do álbum John Lennon/Plastic Ono Band (1970) com o lançamento, a 23 de abril, de uma edição do álbum com som melhorado.



