Reportagem

Vídeo. Bairro de Lallange retratado em mural de artista portuguesa

por Tiago RODRIGUES | 21.05.2022

A artista portuguesa Mariana Duarte Santos pintou um mural dedicado à história do bairro de Lallange, em Esch-sur-Alzette, no âmbito do evento Nuit de la Culture e do Esch2022 – Capital Europeia da Cultura.