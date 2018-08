Decorre até amanhã o 2ª edição do festival de Steampunk, o movimento baseado na ficção científica criada por escritores como Júlio Verne, em Echternach.

Cultura 19

Universo "Steampunk" em Echternach

Pela segunda vez, Echternach recebe um festival dedicado ao universo Steampunk, que une a realidade do século XIX com a atual, ou seja, em que toda a tecnologia de hoje funciona a vapor.



19 Foto: Pierre Matgé

Considerado o "pai" da ficção científica, Júlio Verne criou mundos imaginários e avanços tecnológicos que se concretizaram. O livro de 1865 "Da Terra à Lua" é um dos exemplos da criatividade do escritor francês. Júlio Verne escreveu a obra 140 anos antes da primeira viagem à Lua. São mesmo as obras do escritor que dão o mote para todo o movimento estilo Steampunk.



Os seguidores do movimento, os steampunkers, seguem a moda vitoriana, com recurso a cartolas, vestidos de época e uso excessivo de acessórios em metal, como relógios de bolso, binóculos e óculos diferenciados, entre outros, sempre fundidos num estilo muito punk.



Durante os dois dias da convenção, o público tem ao seu dispor música e várias performances, stands e sessões fotográficas.

O Luxemburgo tem ainda mais uma convenção relacionada com o estilo. Dias 20 e 30 de setembro realiza-se a 8ª edição da Convenção de Steampunk de Fond-de-Gras, no sul do país.