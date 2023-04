A mostra acontece no âmbito do centenário da escritora portuguesa.

Universidade do Luxemburgo acolhe exposição sobre Agustina Bessa-Luís

Henrique DE BURGO A mostra acontece no âmbito do centenário da escritora portuguesa.

A Universidade do Luxemburgo acolhe, desde a quinta-feira passada e até 31 de maio, uma exposição sobre a vida e obra de Agustina Bessa-Luís, que morreu em 2019.



A exposição decorre no âmbito do centenário do nascimento da romancista portuguesa e é concebida pela escritora Inês Pedrosa e pelo realizador João Botelho, em parceria com a Câmara Municipal de Póvoa de Varzim e o Instituto Camões.

A exposição está aberta ao público no salão do 3º andar da Maison du Savoir, no Campus Belval, em Esch-sur-Alzette.

A mostra é constituída por 22 painéis ilustrados com fotografias da vida de Agustina Bessa-Luís, de excertos da sua obra e de referências cinematográficas baseadas nos seus livros.

