Unesco lança vídeo para comemorar Dia Mundial da Língua Portuguesa

Ana TOMÁS Sede do organismo, em Paris, tinha planeado várias atividades para assinalar a data, mas a pandemia impediu a sua realização. Veja o vídeo da Unesco e também o do secretário-geral da ONU, António Guterres, em homenagem ao Dia Mundial da Língua Portuguesa.

A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que, em 2019, reconheceu a criação do Dia Mundial da Língua Portuguesa, a ser assinalado anualmente a 5 de maio, junta-se às comemorações de 2021, através de um vídeo criado especialmente para o efeito, onde se destaca o papel unificador e cooperativo da língua portuguesa.

O vídeo permitiu também colmatar as restrições impostas pela pandemia que acabaram por não permitir a programação inicialmente planeada para a sede da Unesco, em Paris.

"Tínhamos previsto um conjunto alargado de atividades (...) com concertos, exposições, debates, mas não é possível. Portanto [o vídeo] é a maneira de juntarmos estes milhões de pessoas que falam português", afirmou à Lusa, António Sampaio da Nóvoa, embaixador de Portugal neste organismo da ONU.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, também gravou um vídeo a felicitar a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)pela celebração deste dia. "Esta data é também um exemplo daquilo que a CPLP tem conseguido atingir no ano em que celebrará o 25º. aniversário da sua criação", começa por destacar, na sua mensagem.

Apesar do português não ser língua oficial na ONU, Guterres refere que, "nas Nações Unidas e noutras organizações internacionais, a língua portuguesa é uma língua privilegiada para chegar a vastos estratos populacionais espalhados por todos os continentes", dando como exemplo o "sucesso do serviço português" do canal de notícias da ONU.

O antigo primeiro-ministro de Portugal disse ainda que o Dia Mundial da Língua Portuguesa é, este ano, celebrado num "contexto de desafios complexos", alertando para a "propagação da desinformação", que se aproveita da "maleabilidade" linguística.

"O papel da língua portuguesa, e de todas as línguas, na mobilização e disseminação do conhecimento e da informação credível e verificada será particularmente importante no presente e no futuro."

Apesar das limitações da covid-19, o Dia da Língua Portuguesa é assinalado em 44 países, nos cinco continentes, com 150 iniciativas, num formato misto de atividades, presencial e na internet.

Veja aqui os principais destaques destas comemorações, incluindo o programa de iniciativas a decorrer no Luxemburgo.





