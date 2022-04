Apesar de uma realização impecável, o filme soa um pouco a falso.

"Une jeune fille qui va bien". Uma história de inocência(s)

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS Apresentado na Semana da Crítica do festival de Cannes, "Une jeune fille qui va bien" é a primeira realização da atriz francesa Sandrine Kiberlain que se colocou atrás das câmaras para contar esta história comovente de uma jovem muito ocupada a viver e que descobre um mundo que se desmorona ao seu redor.

A jovem do título chama-se Irène, tem 19 anos, vive em Paris em pleno verão de 1942. Mora com o pai André, Igor, o irmão mais velho, e a avó Marceline.

Irène é jovem e bonita, ama a vida e o teatro. Todos os seus sonhos podem tornar-se realidade. Poderiam, não fosse ela judia, nascida numa família judaica em plena Segunda Guerra Mundial.

Há inquietudes que se aproximam, mensagens liberticidas que aprofundam as rugas na testa do seu pai, e que vão apagando o sorriso eterno do homem.

A realizadora escolhe um ângulo ousado: falar do drama dos judeus pelo prisma da imprudência adolescente, uma abordagem que apresenta muitas armadilhas.

Nas aulas de teatro, Irène ensaia com Jo uma cena que vão ambas interpretar para entrar no Conservatório. Cheia de energia, despreocupada e feliz, Irène não anda, a miúda corre e voa. Mas às vezes cai, inanimada. Mas esses desmaios verdadeiros permitem que ela seja mais credível no palco. Irène acolhe tudo, coisas boas e más, com alegria.

Mas de repente, Jo desaparece, sem que Irène entenda porquê. E de repente a palavra judeu aparece nos documentos de identidade da família e dos amigos. E, a seguir, o telefone, o rádio e as bicicletas são confiscados...

A realizadora escolhe um ângulo ousado: falar do drama dos judeus pelo prisma da imprudência adolescente, uma abordagem que apresenta muitas armadilhas, e que Kiberlain nem sempre consegue evitar.

Apesar de uma realização impecável, o filme soa um pouco a falso. Sandrine Kiberlain não consegue capturar a essência dos destinos destruídos ainda antes de começarem as hostilidades. Algo impede que nos abandonemos totalmente nos braços da jovem Irène e na sua vida.

Talvez a primeira dificuldade tenha a ver com os muitos anacronismos, intencionais ou não, que tornam os personagens livres de tempo. Ou seja, a ação podia ser em qualquer época; e de repente essa aparente virtude torna-se um defeito, porque os nazis estão presentes e marcam claramente a época.

Ao querer ser intemporal, o filme não oferece um universo específico, uma atmosfera definida onde o espectador possa sentir-se um convidado ou, pelo menos, observador. A talentosa protagonista, Rebecca Marder, não é ajudada por uma personagem que carece de uma certa 'finesse'.

A atriz consegue exagerar a inocência e a imaturidade – o que poderia ser perdoado por estarmos perante uma personagem mais jovem do que a atriz – mas essa escolha faz com que Irène rapidamente se torne irritante por ser egoísta. Esta caraterística poderia ser um aviso para a jovem, desligada do mundo à sua volta. Mas a personagem simplesmente não está à altura, diante de papéis secundários que, diga-se, estão bem construídos e bem trabalhados.

A realizadora coloca no centro da ação e dos diálogos a incompreensão e o total desinteresse de Irène pela situação que a rodeia. Além de ser pouco credível, essa estratégia é um tiro que sai pela culatra imediatamente, pois a ameaça que pesa sobre os judeus parece ser secundária. Diante de um assunto tão profundamente doloroso, essa falta de preocupação faz com que o filme caia por terra.

A frustração vem de uma sensação de oportunidade perdida ao longo de todo o filme. Se a premissa básica e o ponto de vista da realizadora prometiam imenso, é ainda mais frustrante quando os minutos finais do filme mudam de registo para oferecer um momento comovente e perfeitamente executado. Infelizmente, esse momento bom, que vai ficar na retina, não chega para fazer de "Une jeune fille qui va bien" o filme que gostaríamos de ter visto.

"Une jeune fille qui va bien", de Sandrine Kiberlain, com Rebecca Marder, André Marcon e Anthony Bajon.

