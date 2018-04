"Uma História de Star Wars" estreia-se em Cannes

O filme "Han Solo: Uma História de Star Wars", centrado na personagem Han Solo da saga "Guerra das Estrelas", vai estrear-se no festival de cinema de Cannes, que decorre em maio em França, foi hoje anunciado.

O filme "Han Solo: Uma História de Star Wars", centrado na personagem Han Solo da saga "Guerra das Estrelas", vai estrear-se no festival de cinema de Cannes, que decorre em maio em França, foi hoje anunciado.

O filme, com estreia marcada em todo o mundo para o final de maio, será exibido na seleção oficial do festival, fora de competição, de acordo com a organização do certame num comunicado hoje divulgado. A 71.ª edição do Festival de Cannes decorre de 08 a 19 de maio.

"Han Solo: Uma História de Star Wars", realizado por Ron Howard, é o segundo 'spin-off' da saga "A Guerra das Estrelas", iniciada por George Lucas em 1977. O oitavo episódio, "Star Wars: Os Últimos Jedi", realizado por Rian Johnson, chegou às salas de cinema no ano passado, quando a saga comemorou o seu 40.º aniversário.

Ron Howard, que é também ator, foi um dos protagonistas de "American Graffiti: Nova Geração", realizado por George Lucas em 1973.

No novo filme, é Alden Ehrenreich quem veste a pele de Han Solo, personagem interpretada originalmente por Harrison Ford.

"Han Solo: Uma História de Star Wars", que será exibido no Grand Théâtre Lumìere, passa-se na altura em que Han Solo conhece Chewbacca (interpretado por Joonas Suotamo) e Lando Calrissian (Donald Glover), anos antes de se juntar à Rebelião.

Do elenco do filme fazem ainda parte atores como Woody Harrelson, Emilia Clarke, Thandie Newton e Paul Bettany.

Em fevereiro, a Disney anunciou que os criadores da série televisiva "Guerra dos Tronos", que termina no próximo ano, vão escrever e produzir um novo conjunto de filmes da saga.

Os responsáveis pela adaptação dos livros de George R. R. Martin ao ecrã, David Benioff e D. B. Weiss, vão criar novos filmes "separados, quer da saga Skywalker, quer da recém-anunciada trilogia desenvolvida pelo realizador de 'Os Últimos Jedi', Rian Johnson".

Para o próximo ano está prevista a estreia do IX episódio da saga, com realização de J.J. Abrams.

A programação completa da 71.ª edição do Festival de Cannes será desvendada no próximo dia 12.

No entanto, já foi anunciado que o filme "Everybody knows", de Asghar Farhadi, abrirá esta edição e integra a competição oficial.

A presidência do júri foi este ano atribuída à atriz australiana Cate Blanchett.

