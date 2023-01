Não faltam opções na agenda cultural do Luxemburgo para poder aproveitar ao máximo o primeiro fim de semana do ano. Uma peça de teatro imperdível, uma festa para maiores de 40 ou o último dia de circo são algumas das nossas sugestões.

Uma festa para maiores de 40 e outras sugestões para o fim de semana

Tiago RODRIGUES Não faltam opções na agenda cultural do Luxemburgo para poder aproveitar ao máximo o primeiro fim de semana do ano. Uma peça de teatro imperdível, uma festa para maiores de 40 ou o último dia de circo são algumas das nossas sugestões.

Quinta-feira (5), às 20h, no Teatro Nacional

Teatro: Clara Haskil, Prélude et fugue

O ator belga Serge Kribus ficou fascinado com o mistério da romena Clara Haskil, uma das maiores pianistas do século XX, radicada na Suíça. Para escrever esta peça de teatro, Kribus vasculhou os arquivos e investigou longamente – não tanto para resolver o enigma do talento de Clara, mas para sonhar com um retrato de palco desta estranha mulher que foi para tantos ouvintes uma fonte de alegria incomparável. A modelo e atriz francesa Laetitia Casta foi a escolhida para representar a personagem da pianista neste espetáculo que estará em exibição no Théâtre National du Luxembourg, na quinta-feira, às 20 horas. Os bilhetes custam 40 euros para adultos e oito para crianças.

De sexta-feira (6) a domingo (8), na LuxExpo The Box

Feira: Expo Creativ

Este fim de semana, a Expo Creativ Luxembourg abrirá as suas portas no pavilhão 2 da LuxExpo, em Kirchberg, e convidá-lo-á a navegar, fazer compras, participar ou envolver-se em intercâmbios criativos. Ao longo de três dias, a LuxExpo será transformada num ponto de encontro para tudo o que tenha a ver com trabalho manual, artesanato e design criativo. Encontrará ideias originais, novas técnicas, diversos ateliers e materiais artesanais nesta feira. O horário de sexta-feira é das 14h às 19h, no sábado entre as 10h e as 19h, e no domingo entre as 10h e 18h. O bilhete para adultos custa 7 euros, para estudantes 6 e para crianças com menos de sete anos a entrada é gratuita.

Sábado (7), às 22h, no Melusina

Festa: 40+

Tem mais de 40 anos? Então esta festa é para si! O evento original 40+ do Luxemburgo está de volta este sábado, no Melusina. Junte-se à pista de dança com locais e expatriados para uma noite de clube com classe, das 22h às 3h, alimentada pelas suas músicas favoritas de Nu-Disco, Dance, Rock e Pop. A idade mínima é de 40 anos e haverá um ponto de controlo de identidade antes de entrar. Os bilhetes custam 21,50 euros.

Domingo (8), às 14h30 e 18h, no Champs du Glacis

Último dia do Circo do Luxemburgo

Este domingo, terá a última oportunidade para ir ver o espetáculo "Le Cirque du Luxembourg", que regressou em dezembro passado ao Champ du Glacis para a época de Natal. Após três longos anos de paragem, os produtores deste famoso circo fizeram um esforço tremendo para celebrar este regresso. Personagens mágicas e figuras animais surpreendentes apresentarão ao público um mundo de maravilhas. Ousados acrobatas provarão o seu talento e habilidade no palco e no ar e palhaços hilariantes vão divertir todas as gerações. Os bilhetes custam entre 27.75 e 33.25 euros.

Segunda-feira (9), às 20h, no Conservatório do Luxemburgo

Concerto: 12 Tenors

Os 12 Tenors estão de volta em 2023 e apresentarão o seu último programa. Nos últimos anos, têm encantado audiências na Europa, China e Japão – agora curvam-se à música e ao público com um espetáculo muito especial. Músicas clássicas, hinos pop, clássicos do rock – no novo concerto, The 12 Tenores apresentam os maiores êxitos de todos os tempos. O bilhete custa 65 euros.

