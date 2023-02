Um mapa da vida intelectual portuguesa

Para fazer a história da vida intelectual portuguesa nos últimos sessenta anos, é preciso entrar em linha de conta: com os que partiram para o exílio; com a guerra colonial; com o processo de monopolização da vida intelectual pela universidade; e com a descrença que atingiu o regime por dentro

Para fazer a história da vida intelectual portuguesa nos últimos sessenta anos, é preciso entrar em linha de conta: com os que partiram para o exílio; com a guerra colonial; com o processo de monopolização da vida intelectual pela universidade; e com a descrença que atingiu o regime por dentro

Na sua crónica desta semana na Revista do jornal Expresso, Pedro Mexia propõe um mapeamento da vida cultural ou intelectual portuguesa nos últimos 60 anos. O seu argumento principal é o de que o embate entre marxismo e catolicismo progressista deixou de ser reconhecido como um dos principais confrontos do campo intelectual – o “marxismo e o catolicismo estão em mínimos históricos, a vida cultural tribalizou-se”. A principal herança do grupo de católicos de esquerda – constituído por António Alçada Baptista, João Bénard da Costa, Pedro Tamen, Nuno Bragança, Helena Vaz da Silva e Vasco Pulido Valente, todos ligados à revista o Tempo e o Modo (1963-1977) – consistiu no exemplo que os seus membros deram de lutar pela liberdade. Enquanto o marxismo, tratado em bloco e equiparado ao neorrealismo, terá sofrido com a cisão maoista e com as investidas surrealistas.



Em maré de celebrações do último meio século, dado o afã comemorativo deste e de anteriores governos, o mapa intelectual e político de Pedro Mexia constitui um ponto de partida para o debate a empreender. Primeiro, tem a vantagem de nos convidar a pensar num largo espectro de oposição ao regime. Incluindo nele grupos que iam do catolicismo (dos colaboradores do Tempo e o Modo aos frequentadores da Capela do Rato) ao marxismo (estalinista, maoista ou subvertido pelo surrealismo). Segundo, identifica uma mudança que começou na luta pela liberdade contra a Ditadura – no seu entender, melhor protagonizada pelos católicos de esquerda do que pelos militantes e simpatizantes comunistas – , até se chegar à pulverização das lutas tribais, mais propriamente identitárias dos dias de hoje. Por último, procura definir o processo histórico constituído pela vida intelectual ou cultural portuguesa com base numa série de simples antinomias: oposição versus Ditadura; católicos progressistas versus comunistas-neorrealistas; blocos distintos de opositores versus tribos identitárias.

O mapa intelectual de Mexia tem, para mim, o valor de uma hipótese que é apresentada de forma sucinta. Não pretendo vir, agora, acrescentar-lhe complexidade. Penso, aliás, que os apelos à complexidade – tão pateticamente frequentes na academia e no discurso público – fazem parte de uma retórica que, em geral, nada explica. Apenas confundem a compreensão do que deverá ser explicado. Contudo, gostaria de ser capaz de apresentar, de forma tão clara quanto foi a de Mexia, quatro outros aspectos que fazem parte do mesmo mapeamento das ideias, dos grupos e dos modos de resistência à Ditadura. No meu entender, nenhum deles põe propriamente em causa essa hipótese, fundada numa série de antinomias. Todavia, quando tomados em conjunto, talvez ajudem a enriquecer o quadro a partir do qual a história da vida intelectual das seis últimas décadas, sobretudo na sua fase inicial, deverá ser feita.

Um primeiro aspecto a ter em conta – sem ter prioridade sobre os outros, mas aqui mais desenvolvido – diz respeito à formação de grupos de exilados, cuja actuação não correspondeu necessariamente às referidas antinomias. Rumo a Paris, a São Paulo ou a algumas cidades norte-americanas, organizando jornais, revistas ou mesmo editoras, Jorge de Sena, Victor Cunha Rego, Castro Soromenho, Alfredo Margarido procuraram encontrar lá fora o que o país lhes negava. Entre eles, destaco, por ser uma publicação hoje difícil de consultar mesmo em biblioteca, Os Cadernos de Circunstância (1967-1970), que contaram com a colaboração de Margarido, Manuel Villaverde Cabral e de muitos outros exilados em Paris.

Nas suas memórias, João Freire fixou um retrato de Margarido, no interior do referido grupo: “O mais velho do grupo era o Alfredo Margarido, também aquele que punha um ar mais ‘intelectual’ e ‘professoral’ naqueles debates, não hesitando em corrigir os erros de raciocínio ou de compreensão dos mais novos (como eu, que agradecia secretamente a lição) ou gaguejando-à-inglesa na resposta à argumentação dos mais aptos, de molde a ‘nunca sair pela porta baixa’. O seu amplíssimo horizonte de interesses e conhecimentos, as suas facetas de antigo comunista heterodoxo, de surrealista (mas sempre algo misterioso), de conhecedor de todas as literaturas (africanas, em particular), do mundo ‘intelectual francês’ e de grande parte das personalidades do pequeno mundo português, tornavam-no numa espécie de ‘torre do saber’, sempre mais sugerido ou evocado do que propriamente explicado e justificado (não sei como seria nas suas aulas universitárias), e deixando-nos a nós, os alunos, a ingrata missão de imaginar o preenchimento adequado das reticências e suspensões das suas frases. Era um exercício intelectual verdadeiramente engraçado! E era um facto que muitas daquelas reuniões ‘políticas’ eram bem mais profundas e enriquecedoras (para quem estivesse atento) do que a maior parte das aulas recebidas nas faculdades (Pessoa comum no seu tempo: memórias de um médio-burguês de Lisboa na segunda metade do século XX, Afrontamento, 2007, p. 370).

Resta saber em que bases repousava essa postura de Margarido. Quais os seus antecedentes políticos? Quais as origens mais propriamente intelectuais em que se fundava alguém que se impunha como mais velho e sabedor? Numa intervenção nos Cadernos de Circunstância, num artigo composto a várias vozes sobre a questão de “A violência na luta política quotidiana”, Margarido sugere uma eventual explicação. Fala, tal como se se tratasse de um facto do passado, da Frente de Acção Popular (FAP). Este seria o último partido que tentara a luta armada, sem ter conseguido encontrar um apoio rápido e eficaz. Depois, Margarido seguiu uma argumentação que se afigurava original, ao considerar que, apesar de um tal falhanço, era inevitável que o confronto revolucionário e violento, de que dependia o destino do povo português, tinha de se dar. De momento, o mesmo confronto estava “disfarçado”, devido à emigração e às guerras coloniais, “na medida em que tais sangrias de população activa imobilizam uma parte da opinião, obrigando-a a viver no ‘exterior’ os problemas que são fundamentais para esses grupos e, portanto, para todos nós” (“A violência na luta política quotidiana”, Cadernos de Circunstância, n.º 2, Fevereiro 1968, pp. 11-17).

O resultado estava à vista: não se criticava o governo português pelas guerras coloniais, apenas se apontava que os mesmos territórios corriam o risco de cair na dependência dos americanos ou dos russos; também não se denunciava a responsabilidade que cabia ao mesmo governo pela emigração económica, apenas se apontavam as péssimas condições de trabalho, salário e vida oferecidas ao emigrante português em França. Nestes domínios de inquirição, Margarido não era pioneiro e não estava só. Antes dele, existira a dissidência em relação ao Partido Comunista Português, protagonizada por Francisco Martins Rodrigues. Como é sabido, para este último, “o PCP escamoteava a importância do combate ao capitalismo e ao colonialismo, em detrimento da construção de uma frente que, em última análise, englobaria exploradores e explorados, colonialistas e anticolonialistas, burguesia e proletariado” (Miguel Cardina, “Génese, estruturação e identidade do fenómeno maoísta em Portugal, 1964-1974”, in Partido Comunista Português 1921-2021: Uma antologia, ed. José Neves, Tinta-da-China, 2021, pp. 241-242). A partir daqui, ou seja, desde meados da década de1960, o PCP iniciou os seus ataques à referida dissidência. Esta por sua vez, veio a ser organizada com intensidade redobrada a partir de 1968-1970, carreando um legado teórico maoísta que acabou por ser posto ao serviço dos grupos da denominada extrema-esquerda.

O segundo aspecto a ter em conta diz respeito à guerra colonial, referida por Margarido a par das correntes emigratórias. Relativamente à simples antinomia entre católicos progressistas e comunistas, a guerra não pode ser vista como uma simples fábrica onde se opuseram combatentes portugueses a guerrilheiros? De qualquer modo, a guerra mais parece o elefante na sala em relação a um Estado Novo que, mesmo na sua visão marcelista, acabou por terminar graças aos conflitos internos gerados por essa mesma guerra.

O terceiro aspecto a ter em conta diz respeito ao processo de monopolização da vida intelectual pela academia. A entrada na década de 1960 corresponde a uma intensificação decisiva desse mesmo processo. Assim – mesmo que só conheçamos melhor as discussões sobre a universidade e a investigação científica (de Miller Guerra e outros), ou os planos de políticas universitárias de Leite Pinto a Veiga Simão e se dê um destaque exacerbado ou anacrónico à questão das revoltas estudantis – a famigerada autonomia universitária não corresponde, necessariamente, às divisões sugeridas por Mexia. Há dimensões técnicas de modernização e criação de títulos académicos, que a sociedade portuguesa e as antigas colónias foram capazes de absorver, bem como de reconhecimento social centrado na universidade que não encaixam numa simples oposição entre católicos progressistas e comunistas.

Em quarto e último lugar, existem muitos elementos que permitem esbater a força de uma antinomia entre oposição e regime de Salazar e Caetano. O sociólogo Adérito Sedas Nunes foi quem sugeriu, é certo que com um certo exagero, a existência de um movimento de descrença que começou internamente, nas próprias fileiras do Estado Novo, desde os finais da década de cinquenta (Análise social, n.º 100). Tinha em mente sobretudo a descrença dos que ocupando posições de decisão administrativa ou política tinham deixado de acreditar, por exemplo, no corporativismo. Um facto que se afigura verdadeiro se se tiver em conta a primeira matriz jurídica deste último, em benefício de uma sua reorientação em direcção às ciências sociais. Estas foram um chamariz por parte dos projectos de modernização lançados pelos que gravitavam em torno do Estado e do governo; mas surgiram, igualmente, como uma área de estudos universitários em que da prisão, no Tarrafal, Luandino Vieira se quis licenciar por correspondência com uma grande universidade norte-americana.

Em suma, para fazer a história da vida intelectual portuguesa nos últimos sessenta anos, é preciso entrar em linha de conta: com os que partiram para o exílio; com a guerra colonial; com o processo de monopolização da vida intelectual pela universidade; e com a descrença que atingiu o regime por dentro.

