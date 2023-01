Dois documentários sobre a final vencida pelo Aves frente ao Sporting foram lançados pela Netflix no final do ano passado.

"Um Dia de Futebol" e "Os Vencedores Improváveis": O dia em que o Aves voou mais alto

Raúl REIS Dois documentários sobre a final vencida pelo Aves frente ao Sporting foram lançados pela Netflix no final do ano passado.

A equipa de futebol do Desportivo das Aves conquistou a Taça de Portugal numa partida frente ao Sporting no dia 20 de maio de 2018. O clube nortenho tornou-se no 13.º a conquistar a Taça de Portugal em futebol, ao vencer o Sporting por 2-1, na final da 78.ª edição da prova, disputada no estádio do Jamor, em Oeiras.

Os vencedores foram recebidos de madrugada por milhares de pessoas junto ao estádio do clube em Vila das Aves depois de uma viagem de autocarro inesquecível.

Chegados à Vila das Aves, o treinador, José Mota, e os jogadores subiram ao palco colocado junto ao estádio e juntamente com os milhares de adeptos (praticamente todos os habitantes da localidade) entoaram em euforia cânticos de vitória.

No final, e entre palavras de agradecimento aos adeptos e desejos de continuar com vitórias, todo o plantel ergueu a taça perante uma multidão em festa.

O avançado Alexandre Guedes, de 24 anos, foi o herói dos comandados de José Mota, ao bisar, aos 16 e 72 minutos, enquanto o suplente colombiano Montero marcou o golo do conjunto sportinguista, então comandado por Jorge Jesus, e onde pontuavam estrelas como Bruno Fernandes.

Dois documentários sobre a final vencida pelo Aves frente ao Sporting foram lançados pela Netflix no final do ano passado. Realizados, filmados e co-produzidos pela empresa tirsense Stop Motion, a equipa que assina ambos projetos é praticamente a mesma.

Realizado por Stephane Oliveira, o documentário "Um Dia de Futebol" retrata um dia na vida dos jogadores e adeptos do Aves. Mas não é um dia qualquer. O documentário acompanha adeptos, jogadores e mesmo uma avó que fica em casa a tomar conta do netinho porque toda a família foi para o Jamor assistir à final da Taça de Portugal, a primeira e única que o Aves disputou.

A estrutura do documentário é simples, acompanhando várias pessoas ao longo do dia da final, mas as personagens foram bem escolhidas. Do folclórico padre – que tem uma cantiga para todas as ocasiões – aos apoiantes mais ferrenhos do clube que se equipam completamente com as cores do clube, a paleta de pessoas é interessante embora os criadores do documentário deixem cair pelo caminho algumas destas histórias.

Já o segundo documentário, "Os vencedores improváveis" concentra-se nos jogadores que participaram na final e que partilham o seu testemunho da partida histórica.

Além dos atletas, destaca-se o mister Mota que é, por si só, uma personalidade curiosa e interessante. Além do treinador, relevo para Quim, o guarda-redes internacional que jogou nos 'grandes' mas que acabou por conseguir a sua única Taça de Portugal no Desportivo das Aves.

Combinados, os dois filmes, apesar de simples e até ingénuos, permitem uma perspetiva diferente de um típico documentário desportivo, que inclui filmagens exclusivas de vários momentos do jogo e pré-jogo.

Crítica de cinema Os novos filmes da semana e a sétima arte em destaque pelo jornalista Raúl Reis.

Carlos Gomes, um dos realizadores, revelou à Santo Tirso TV que o projeto "foi um desafio e um orgulho", ficando para sempre "na memória de todos os elementos da equipa".

Esta homenagem ao Aves revela-se ainda mais importante porque, após a inédita conquista da prova rainha do futebol português, a SAD do Aves entrou em insolvência e ficou impedida de participar nos campeonatos profissionais.

O troféu da Taça de Portugal acabou mesmo por estar a leilão na sequência desse processo, tendo sido adquirido pela Câmara Municipal de Santo Tirso, por 30 mil euros que recentemente o devolveu ao clube.





"Um Dia de Futebol", de Carlos Kiko Gomes e Riccardo Rossi e "Taça de Portugal: Os Vencedores Improváveis", de Stephane de Oliveira.





