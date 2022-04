Leitura de um volumoso tomo de José Cutileiro a não perder. Na minha estante vou pô-lo ao lado de outros grandes livros de Victor Cunha Rego, Manuel Lucena e Vasco Pulido Valente. Quando se perder a memória dos políticos do nosso tempo, livros como este permanecerão.

Um antropologista entre mundos

Diogo RAMADA CURTO

O livro póstumo de José Cutileiro intitula-se, com uma ponta de ironia, Podia ter sido pior – Escritos 1953-2020 (D. Quixote, 2022). São oitocentas páginas, que resultam de uma selecção de textos feita pelo autor, com a colaboração de Vasco Rosa. Mas nem por sombras se trata da sua obra completa, pois ele próprio temia esse género de pastelão que ninguém quereria ler.



São poucas as obras que ficaram de fora desta recolha, o que só por si indica que Cutileiro não escreveu muito ou, se o fez, achou que não valia a pena publicar mais livros para se afirmar como escritor e intelectual público. Tinha razão. Assim, conto como ausentes: dois livros de poesia de 1959 e 1961; algumas traduções de obras literárias do início da década de 1960; Ricos e Pobres no Alentejo, a monografia de antropologia social que foi a sua tese de doutoramento em Oxford, publicada primeiro em inglês (1971) e em tradução portuguesa só depois de Abril (1977); um livro de ensaios sobre o fim da Jugoslávia, onde desempenhou funções diplomáticas (2003); umas conversas para entender o mundo com Ricardo Alexandre, um jornalista especializado em política internacional (2009); uma breve análise das transições para a democracia, onde abordou em conjunto o 25 de Abril e o fim do Apartheid (2017); e uma série de textos com que colaborou no blogue de uma amiga (2020).

Quem quiser um retrato certeiro de Cutileiro, leia o que escreveu Ricardo Soares de Oliveira no prefácio ao último livro publicado em vida e que ficou de fora deste tomo, Inventário – Desabafos e Divagações de Um Céptico (D. Quixote, 2020). Das suas origens familiares em Évora até à sua breve passagem pelo PCP com o nome de Rodin, seguida do envolvimento do “Cutilas” nos círculos literários e artísticos de Lisboa, concretamente no Almanaque de José Cardoso Pires e Alexandre O’Neill. Das suas andanças pelos cursos universitários de Arquitectura e Medicina, em Lisboa, até à sua ida para Oxford, onde se doutorou com uma tese sobre uma vila alentejana. Da sua carreira como diplomata até ao retorno, no fim da vida, à academia e ao prestigiante Institute for Advanced Study de Princeton. De tudo isto e de muito mais dá conta o referido prefácio, a completar com um artigo de Nuno Domingos e Victor Pereira sobre uma carta de Cutileiro apreendida pela PIDE (Lusotopie, 18, 2019, pp. 119-144).

No que me toca, limito-me a anotar alguns aspectos, que se me afiguram essenciais para a compreensão do livro em causa. O primeiro e, talvez, o mais supreendente – pelo menos para mim, que nunca conheci o autor e que venho de um mundo lisboeta muito mais fechado que o seu – diz respeito ao texto intitulado “Um português no Afeganistão”. Este constitui a parte mais antiga que foi incluída no livro. Publicado inicialmente no Diário Popular, ao longo do mês de Outubro de 1953, resultou da estadia de um jovem que ainda não contava vinte anos quando viveu durante seis meses em Kabul e arredores. Tal como se essa viagem – com tudo o que ela implicou de distância, mas também de esforço em conhecer mundos maiores – o tivesse marcado para o resto da sua vida, também ela passada em deambulações entre diferentes mundos.

Segunda nota, sob a forma de questão: quais foram então os mundos plurais entre os quais viveu José Cutileiro? Do ponto de vista de uma geografia imaginária, conto pelo menos três:

(a) a comunidade alentejana, com as suas múltiplas divisões, entre ricos e pobres, a que se sucediam outras tantas hierarquias internas determinadas pelas linhagens, bem como por comportamentos de honra e vergonha, passíveis de ser comparados à escala do Mediterrâneo (como, aliás, consta num texto sobre a Herdade dos Perdigões, na posse da família dos Costa desde o século XIII-XIV);

(b) Lisboa e arredores, nomeadamente Sintra e Colares, com as suas figuras da política, dos jornais, mas também das artes e das letras, tais como Alexandre O’Neill, sem esquecer Alice e Hellmut Wohl, que com a sua lendária generosidade organizavam almoços em Colares, onde os portugueses se acabavam por conhecer uns aos outros;

(c) e, finalmente, Oxford, com o seu St. Antony’s College, que, sendo certo que surgiu muito depois da referida viagem pelo Afeganistão, serviu de ponto de partida para uma carreira cosmopolita na diplomacia, onde Cutileiro acompanhou dois grandes processos de mudança, na ex-Jugoslávia e na África do Sul, tendo depois voltado à academia no fim da sua vida.

Terceira nota: de um ponto de vista dos espartilhos académicos, como pôde um antropólogo ou, como ele próprio gostava de dizer de modo mais modesto, um antropologista ter passado a diplomata, que se envolveu a sério em grandes questões internacionais, sem com isso perder um olho na realidade política do país de origem e nas suas mudanças (ou não, porque o salazarismo, em parte, permaneceu depois de Abril)? A resposta mais óbvia que este livro dá é que Cutileiro nunca se deixou esmagar, nem se submeteu aos espartilhos que a universidade sempre procura impor, sancionando quem não respeita as fronteiras disciplinares. E fê-lo com inteligência, ironia, humor, distância, cepticismo e, sobretudo, ao lado de muita conversa, à mesa, no café, pelas tardes ou noites fora. Sem esquecer, na criação dessa mesma distância e de diferentes camadas de significado, o recurso ao pseudónimo de A. B. Kotter. Através dele, Cutileiro conseguiu aceder a um registo mais livre e literário – nos “postais de Colares” e não só – , mediatizado por um tradutor ficcionado, que lhe permitiu ganhar, ainda mais, em perspectiva e dar a conhecer com mais nitidez os seus mundos.

Por isso, neste livro, Cutileiro fica-se a rir dessa obsessão dos universitários em querer fazer da “publicação incessante condição sine qua non de progresso em carreira académica” (p. 46). É que a célebre fórmula do publish or perish não tem nada a ver com excelência da investigação ou de ensino. Ao mesmo tempo, denuncia sarcasticamente o ridículo do jargão académico que não serve para nada, a não ser para uma troca de galhardetes internos... que se limitam à própria academia. Depois, identifica os que publicaram pouco e bem, sem cair no topete de transformar a universidade num conjunto de cursos técnicos virados para o mercado de trabalho e ao serviço das empresas. Escandaliza-se, ainda, com a ideia de que com o título de doutor ficam criadas as credenciais para se entrar no estatuto de portugueses de primeira. Por último, embora reconheça sempre que “podia ter sido pior” ..., tem a coragem para argumentar que “sem liberdade de vagabundagem intelectual e de ócio, o conhecimento teórico definhará” (p. 47).

Enfim, leitura de um volumoso tomo a não perder, com paginação cuidada, acompanhado de índices de títulos e onomástico (nada mau!). Na minha estante vou pô-lo ao lado de outros grandes livros da autoria de Victor Cunha Rego, Manuel Lucena e Vasco Pulido Valente. Quando se perder a memória dos políticos do nosso tempo, que se irá dissipar mais rapidamente do que muitos julgam, livros como este permanecerão. Só é pena que este, em lugar de ter saído em cadernos, tivesse sido colado. Cutileiro não iria gostar...











