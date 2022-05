Portugal ficou em nono lugar com a canção 'Saudade, Saudade', de Maro.

Festival da Eurovisão

Ucrânia vence a Eurovisão

A Ucrânia foi a vencedora do Festival Eurovisão da Canção 2022, que decorreu na cidade italiana de Turim, este sábado à noite. O país, que está em guerra com a Rússia, depois desta o ter invadido em fevereiro, venceu o concurso por 631 pontos, com os votos do público a serem decisivos para a vitória.

'Sefania', interpretada pela Kalush Orchestra, que já era uma das canções favoritas ao troféu, consagrou-se, assim, como a vencedora da noite.

Em segundo lugar ficou o Reino Unido, com 466 pontos, e em terceiro a Espanha com 459 votos. França e Alemanha ficaram nos penúltimo e último lugares, respetivamente (veja em baixo a votação completa).

Já Portugal conquistou o nono posto, com a música 'Saudade, Saudade'. A canção interpretada por Maro conseguiu 207 pontos, a maioria proveniente do júri dos países concorrentes (171 pontos do júri dos 4o estados concorrentes e 36 do público).

Esta foi a 7.ª melhor classificação de Portugal numa final da Eurovisão.





