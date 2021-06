Esta é a primeira vez que o Grão-Ducado participa no evento, organizado pela EUNIC Portugal, rede de institutos culturais dos países europeus representados no país, e pela Representação da Comissão Europeia.

Tullio Forgiarini representa Luxemburgo na Noite da Literatura Europeia em Lisboa

O escritor Tullio Forgiarini representa este sábado, 5 de junho, o Luxemburgo na Noite da Literatura Europeia, que se realiza no Parque dos Poetas, no concelho de Oeiras, junto a Lisboa, a partir das 18h30.

Esta é a primeira vez que o Grão-Ducado participa no evento, organizado pela EUNIC Portugal, a rede de institutos culturais dos países europeus representados no país, e pela Representação da Comissão Europeia - este ano com a parceria da Câmara Municipal de Oeiras.

A estreia do autor luxemburguês nesta iniciativa literária em território português coincide assim com a do próprio Luxemburgo, através da sua embaixada em Lisboa, o que deixa Tullio Forgiarini "honrado", como confessou ao Contacto, na véspera de participar na Noite Literária Europeia, que se prolonga até às 23h30.

Um dos escritores luxemburgueses contemporâneos mais lidos, traduzidos e vendidos no estrangeiro, Tullio Forgiarini traz para este evento o seu mais recente romance, 'Ceruse', e esta presença em Portugal deverá ser o primeiro passo para a tradução do livro na língua de Camões e para a respetiva edição portuguesa, que, se se concretizar, sairá no final deste ano, segundo avançou.

Para já, os portugueses poderão conhecer um pouco de 'Ceruse' através dos excertos que serão lidos na Noite da Literatura Europeia. Durante cinco horas, caberá à luso-luxemburguesa Lucie Marinho a leitura de partes do romance, em português, acompanhada pelo guitarrista André David.

As leituras encenadas têm uma duração de 15 minutos e realizam-se de meia em meia hora para que o público possa assistir às várias apresentações.



Além de Tullio Forgiarini serão apresentados e representados excertos de obras de autores como Javier Cercas, Leila Slimani, Sally Rooney e Ana Margarida Carvalho, entre outros participantes oriundos de 14 países europeus.







