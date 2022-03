Uma agenda cultural carregada de eventos que não pode perder no Grão-Ducado.

Agenda cultural

Tudo o que pode fazer nos próximos dias

Sexta-feira (11) às 19h, no Ciné Utopia

"No táxi do Jack"

Exibição do filme "No táxi do Jack", de Susana Nobre, que integra a Competição Oficial do "Luxembourg City Film Festival 2022".



Sábado (12), às 15h, no Casino do Luxemburgo

Atelier Fake News

Foto: AFP

Neste atelier, as crianças vão seguir um trilho de notícias falsas. Criam as suas próprias histórias imaginadas do que gostariam de ouvir nos meios de comunicação social. Uma sessão dedicada a crianças dos seis aos 12 anos organizada no âmbito do "Luxembourg City Film Festival 2022".

Sábado (12), às 20h30 no Casino 2000, em Mondorf-les-Bains

Musical "The Abba story"

Foto: Schilling/dpa

Um espetáculo que o transportará aos anos 70. A semelhança física e vocal é tal que se sentirá como se tivesse Agnetha, Björn, Benny & Anni-Frid à sua frente. Para ouvir todos os grandes sucessos dos Abba. Uma homenagem ao grupo que vendeu mais de 370 milhões de álbuns em todo o mundo.

Sábado (12), às 14h, na Igreja Sainte-Barbe, Lasauvage

"Pont Invisible" com Modestine Ekete

O canto polifónico africano é uma camada de melodias numa canção que utiliza tons menos familiares ao Ocidente. "Uma canção de meditação em grupo onde os sons viajam dentro de nós, ligando-nos e criando energia emocional", esclarece a artista Modestine Ekete que utiliza uma técnica que traz o cantor gradual e discretamente para o movimento, sem forçar a voz e o corpo. Esta técnica de canto é feita em várias posições e a vários ritmos, o que permite gerar e harmonizar o ritmo respiratório.

Domingo (13), às 10h30 e 15h30, na Philharmonie

Espetáculo infantil "Dans le jardin de ma grand-mère"



Foto: Anouk Antony

Espetáculo musical para crianças a partir dos dois anos com Juan Carlos Díaz Bueno, flauta transversal, Raphael Brunner, em acordeão e nos jogos e movimentos, Serena Galante e Daniel Esteban.



