"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" vence os Óscares e faz história

Redação Foi o filme mais premiado desde "Quem Quer Ser Bilionário", em 2008, consagrou Michelle Yeoh como a primeira asiática a ganhar o Óscar de Melhor Atriz Principal e deu a Jamie Lee Curtis o seu primeiro Óscar.

“Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo” foi o grande vencedor de uma noite de Óscares histórica, ao levar sete estatuetas que incluíram Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Atriz Principal, Melhor Atriz Secundária e Melhor Ator Secundário.

Foi o filme mais premiado desde "Quem Quer Ser Bilionário", em 2008, e consagrou Michelle Yeoh como a primeira asiática a ganhar o Óscar de Melhor Atriz Principal. Também deu a Jamie Lee Curtis o seu primeiro Óscar e premiou Ke Huy Quan com Melhor Ator Secundário, apenas o segundo asiático de sempre a ganhar esta categoria.

"Este é um momento histórico", afirmou Michelle Yeoh na sala de entrevistas, após a vitória, dizendo que "quebrou o teto de vidro" com um movimento de Kung-Fu.

"Isto é para todos os que foram identificados como minorias", considerou a atriz. "Nós merecemos ser ouvidos, merecemos ser vistos e ter oportunidades iguais, para podermos ter um lugar à mesa", continuou. "Deixem-nos provar que nós valemos a pena". Yeoh venceu contra 'pesos-pesados' como Cate Blanchett ("Tár") e Michelle Williams ("Os Fabelmans").

Urgindo todos os que têm sonhos a "acender esse fogo na alma", Yeoh, de 60 anos, também mandou um recado aos que têm preconceitos contra as mulheres após uma certa idade. "Não deixem que vos ponham dentro de uma caixa, que vos digam que já não estão no auge", afirmou.

A importância da representação e reconhecimento de atores asiáticos também foi abordada por Ke Huy Quan, que venceu um Óscar depois de andar afastado da indústria durante décadas por falta de oportunidades.

"Quando comecei a representar em criança, lembro-me de o meu agente me dizer que seria mais fácil se eu tivesse um nome que soasse americano", disse Ke Huy Quan. Foi por isso que na fase inicial da carreira o seu nome aparecia como Jonathan Ke Quan.

"Quando decidi voltar à representação há três anos, a primeira coisa que quis fazer foi regressar ao meu nome de nascimento", explicou.

Quan foi o vencedor mais exuberante da noite na sala de entrevistas, para onde entrou aos saltos e a gritar de alegria. "Conseguem acreditar que estou a segurar uma [estatueta] destas na mão?", perguntou. "Isto é tão surreal".

Ke Huy Quan, à esquerda, com os outros premiados na categoria de representação. Foto: AFP

Pelos bastidores também passaram os 'dois Daniéis', a dupla de realizadores responsável por "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", que levaram para casa a estatueta de Melhor Argumento Original, Melhor Realização (batendo Steven Spielberg) e Melhor Filme.

"Estamos numa crise de saúde mental, em especial a geração mais jovem, que não tem muito por que ansiar", disse o co-realizador Daniel Kwan. "Há uma desolação que se infiltra", continuou, referindo que ele próprio passou por tempos muito difíceis na adolescência.

"O poder radical e transformador da alegria, do absurdo e de perseguir a nossa felicidade é algo que quero trazer às pessoas", disse, "e este filme é um tiro de alegria, absurdo e criatividade".

O produtor Jonathan Wang acrescentou que a intenção da equipa era que o filme culminasse num abraço caloroso, apesar de ser uma história de caos. "Decidimos dedicar a nossa vida a fazer filmes que são bons e que levam a algo bom, e não apenas a algo que vai obter atenção", afirmou.

A Academia premiou o trabalho de uma forma que já não fazia há muito. São raras noites de consagração para um só filme, com poucas exceções, que incluem "Ben-Hur" em 1959, "Titanic" em 1998 e "O Senhor dos Anéis: O regresso do rei" em 2004, com 11 Óscares cada.

"Há algo tão inspirador em fazer um filme que nos ensina coisas ao longo do caminho", refletiu o co-realizador Daniel Scheinert. Também Paul Rogers, que levou o Óscar de Melhor Edição, sublinhou o incrível sucesso que esta história estranha e surreal teve.

"Vemos muitos filmes que contam histórias sobre certos tipos de pessoas, e tendem a focar-se no homem branco", disse. "E ter esta história linda de uma família emigrante foi incrível".

A história de "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" oscila entre o absurdo e o fantástico, centrando-se numa imigrante chinesa de meia-idade ("Evelyn Wang") que se vê atirada para uma aventura em múltiplos universos e linhas temporais.

Os outros vencedores da noite

No que respeita a outros vencedores da noite, destacam-se Brendan Fraser, que recebeu o Óscar de Melhor Ator pelo desempenho em "A Baleia", de Darren Aronofsky.

O ator Brendan Fraser conquistou o Óscar de Melhor Ator Principal, pelo seu papel em 'A Baleia'. Foto: AFP

A interpretação de Fraser já recebera este ano o prémio do Sindicato dos Atores, entre outras distinções.

Na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, o filme alemão "A Oeste Nada de Novo" conquistou a estatueta dourada. Navalny", o filme de Daniel Roher dedicado ao opositor russo Alexei Navalny, venceu hoje o Óscar de Melhor Documentário.



O filme "A Voz das Mulheres" venceu o Óscar de Melhor Argumento Adaptado e o realizador Guillermo Del Toro venceu o Óscar de Melhor Longa-Metragem de Animação com "Pinóquio".

"Ice Merchants", o primeiro filme português a ser nomeado pela Academia, não ganhou o Óscar na cerimónia desta madrugada, que foi para "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse", de Peter Baynton e Charlie Mackesy, mas a 'curta' de João Gonzalez e Bruno Caetano deixou a sua marca em Hollywood.



Os nomeados ao Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação Foto: Getty Images via AFP

Nos bastidores da cerimónia, o escritor-realizador Charlie Mackesy elogiou os outros nomeados e antes João Gonzalez já tinha referido à Lusa que a nomeação de "Ice Merchants2 já era uma vitória e o produtor Bruno Caetano salientou a quantidade de pessoas que viram e elogiaram a curta, incluindo a lenda da animação da Disney, Glen Keane.



A 95.ª cerimónia dos prémios da Academia decorreu no domingo à noite no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Veja, abaixo, a lista completa dos vencedores da 95.ª edição dos Óscares:

Melhor Filme

"Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o lado"

Melhor Realização

Daniel Kwan e Daniel Scheinert (The Daniels) - "Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o lado"

Melhor Ator

Brendan Fraser - "A Baleia"

Melhor Atriz

Michelle Yeoh - "Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o lado"

Melhor Ator Secundário

Ke Huy Quan - "Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o lado"

Melhor Atriz Secundária

Jamie Lee Curtis - "Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o lado"

Melhor Argumento Original

"Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o lado"

Melhor Argumento Adaptado

"A Voz das Mulheres"

Melhor Filme Internacional

"A Oeste Nada de Novo", de Edward Berger

Melhor Longa-Metragem de Animação

"Pinóquio de Guillermo del Toro"

Melhor Curta-Metragem de Animação

"The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse", de Peter Baynton e Charlie Mackesy

Melhor Documentário

"Navalny", de Daniel Roher

Melhor Curta-Metragem Documental

"The Elephant Whisperers", de Kartiki Gonsalves

Melhor Curta-Metragem

"An Irish Goodbye", de Tom Berkeley e Ross White

Melhor Fotografia

"A Oeste Nada de Novo"

Melhores Efeitos Especiais

"Avatar: O Caminho da Água"

Melhor Guarda-Roupa

"Black Panther: Wakanda Para Sempre"

Melhor Caracterização

"A Baleia"

Melhor Canção Original

"Naatu Naatu" - "RRR", de M.M. Keeravaani e Chandrabose

Melhor Banda Sonora Original

"A Oeste Nada de Novo", de Volker Bertelmann

Melhor Cenografia / Direção Artística

"A Oeste Nada de Novo"

Melhor Montagem

"Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o lado"

Melhor Som

"Top Gun: Maverick"

(Com Lusa)

