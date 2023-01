"Yo solo hago música, perdón que te salpique" ("Eu só faço música, desculpa se te salpica"), entoa a cantora colombiana na nova música.

"Trocaste um Ferrari por um Twingo". Shakira arrasa Piqué em nova canção

Shakira lançou na quinta-feira uma canção em que acerta abertamente contas com o seu antigo companheiro, o ex-jogador espanhol Gerard Piqué. O casal anunciou a separação em junho de 2022. A canção, que já foi reproduzida 62 milhões de vezes, provocou uma enxurrada de reações.

Intitulada "BZRP Music Session #53" e escrita em colaboração com o célebre produtor argentino Bizarrap, a canção ataca o pai dos seus dois filhos mas também a sua nova parceira, a espanhola Clara Chia, de 23 anos.

"Muito ginásio, mas também precisas de trabalhar o teu cérebro", "Trocaste um Ferrari por um Twingo", "Um Rolex por um Casio" são alguns dos versos que completam a melodia eletrónica tingida de ritmos latinos.

Shakira recorre mesmo a trocadilhos com os nomes "Piqué" e "Clara" para remover qualquer ambiguidade sobre os destinatários da sua letra.

"Yo solo hago música, perdón que te salpique" ("Eu só faço música, desculpa se te salpica"), entoa a cantora, antes de acrescentar "Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena" ("Tem nome de boa pessoa, claramente não é o que parece").

Casal anunciou separação em junho

O lançamento deste novo sucesso global foi precedido de uma campanha de comunicação. Na segunda-feira, um avião sobrevoou as praias da estância balnear de Mar del Plata, Argentina, com uma faixa contendo um dos versos da canção: " Una loba como yo no está pa' tipos como tú. 11.01.23". ("Uma loba como eu não é para tipos como tu").

Muitos comentários associados à canção e ao seu vídeo fizeram dela uma tendência internacional nas redes sociais onde Shakira tem dezenas de milhões de seguidores.

Esta é a terceira canção que dedicou à sua separação em junho, depois de "Te felicito" e "Monotonia".

Fraude fiscal. MP pede oito anos de prisão para Shakira A cantora é acusada de ter desviado 14,5 milhões de euros das autoridades fiscais espanholas entre 2012 e 2014.

Shakira, de 45 anos, e Gerard Piqué, de 35, anunciaram a sua separação após mais de uma década juntos e anunciaram em novembro que chegaram a um acordo de custódia para os seus filhos, Milán, de nove anos, e Sasha, de sete.

A cantora não chegou a casar com o ex-jogador de Barcelona - que anunciou a sua reforma surpresa do desporto em novembro - nem partilhou os seus bens com ele, e diz querer deixar Espanha, onde está pendente um processo de fraude fiscal contra ela.

