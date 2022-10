Este filme ácido e satírico venceu a Palma de Ouro de Cannes 2022.

"Triangle of Sadness". O cruzeiro do capitalismo

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS

O filme vencedor da Palma de Ouro de Cannes 2022 é uma obra satírica que se passa, em boa parte, a bordo de um cruzeiro de luxo onde os vaidosos passageiros são abalados por uma tempestade a meio do jantar.

"Coma senhora, não deve ficar de estômago vazio quando está enjoada!", recomenda um dos empregados de mesa a um dos viajantes. A sequência continua de forma indescritível e com um nível de vómitos envergonha o senhor Creosote dos Monty Python. A cena é tão hilariante quanto espetacular, mas não é aconselhável a quem tiver tendência para facilmente "virar o barco".

Ruben Östlund ataca-se ao capitalismo contemporâneo...

Este momento de "Triangle of Sadness" é talvez o momento mais agressivo visualmente numa comédia que trata sem luvas as suas personagens. Não, nem é bem isso, é pior. O realizador trata as personagens com luvas de boxe, batendo-lhes mesmo quando estão no chão.

Cinco anos depois de ganhar a Palma de Ouro com um filme 'woke', antes de haver 'wokismo', Ruben Östlund ataca-se ao capitalismo contemporâneo seguindo as desventuras de Carl e Yaya, um casal de influenciadores /manequins, convidados para uma estadia de cinco estrelas no mar por um dos seus patrocinadores. Modelo em declínio, Carl não suporta que Yaya ganhe mais dinheiro do que ele e faz uma cena, tão impossível como realista (ainda não decidi), ao pagar a conta no restaurante.

Será que o cruzeiro salvará este casamento fragilizado? A bordo, ambos vão cruzar uma galeria de personagens patéticas mas cativantes. Entre eles, um bilionário russo que fez fortuna no negócio de fertilizantes industriais. "Eu vendo merda!", repete feliz e orgulhoso.

Mas talvez o maior perigo no navio seja o capitão, interpretado pela estrela norte-americana Woody Harrelson. Trancado na sua suite rodeado de garrafas de champanhe, o capitão só sai para jantar e mostrar a sua incompetência.

A última parte do filme, quase que se assemelha a um 'reality show' de aventuras, é a forma como Ruben Östlund vê a luta de classes. Concorde-se ou não com a perspetiva do realizador, o filme cria uma sensação de desconforto durante as duas horas e meia que dura. No seu auge, "Triangle of Sadness" pode ultrapassar o limite do suportável para alguns espetadores (fica o aviso, mas deixo também o conselho: armem-se de coragem e vão ver isto).

A longa-metragem que conquistou Cannes faz uma crítica contundente aos super-ricos e belos deste mundo. Assim, Yaya (a malograda Charlbi Dean), uma modelo magnífica, deseja encerrar a carreira e casar com um milionário. Por sua vez, o capitão bêbedo do navio de cruzeiro, farto de cozinha de alto nível, prefere hambúrgueres e batatas fritas.

O cineasta Ruben Östlund testa o limiar de tolerância à dor do seu público. E quando estamos convencidos de que é impossível ser ainda mais radical, "Triangle of Sadness" vai provar-nos que estávamos enganados.

Mas, além de uma crítica daqueles que desperdiçam a riqueza em materialismos decadentes, o filme questiona modelos e convenções, lançando uma panóplia de ideias de uma forma satírica perfeitamente encenada e com uma atenção muito particular aos detalhes.

Os filmes de Östlund são longos – este dura 2h30 – enquanto que a comédia costuma exigir um ritmo mais acelerado. Este curioso realizador gosta de criar um clima de inquietação com planos, olhares, silêncios e sabe Deus mais o quê.

Depois de ganhar a Palma de Ouro em 2017 com "The Square", o cineasta sueco voltou a ganhar o prémio de maior prestígio em Cannes com este filme ácido e satírico, juntando-se assim ao clube das palmas duplas ao lado de Ken Loach, dos irmãos Dardenne ou de Michael Haneke.

"Triangle of Sadness", de Ruben Östlund, com Charlbi Dean, Woody Harrelson, Harris Dickinson, Dolly de Leon e Vicki Berlin.

