O ator e argumentista faleceu devido a uma paragem cardiorrespiratória. Marcelo Rebelo de Sousa recorda a sua carreria ativa na televisão.

Tozé Martinho morreu hoje aos 72 anos

O ator e argumentista faleceu devido a uma paragem cardiorrespiratória. Marcelo Rebelo de Sousa recorda a sua carreria ativa na televisão.

O ator e argumentista Tozé Martinho morreu hoje, os 72 anos, no Hospital de Cascais, disse à Lusa fonte da família.

Segundo a mesma fonte, Tozé Martinho morreu devido a uma paragem cardiorrespiratória.

António José Bastos de Oliveira Martinho, que nasceu em Lisboa em dezembro de 1947, estreou-se como ator no início da década de 1980 na primeira telenovela portuguesa, 'Vila Faia'.

Filho da atriz e escritora Maria Teresa Ramalho, conhecida como Tareka (1927-2018), e irmão da escritora Ana Maria Magalhães, Tozé Martinho estreou-se na escrita de argumentos com a telenovela 'Palavras Cruzadas', exibida no final dos anos 1980 na RTP, onde além de coautor foi também ator.

Os "pêsames" do presidente

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já reagiu ao falecimento do ator. Numa mensagem publicada no site oficial da Presidência, lembra que “desde 1977 Tozé Martinho era conhecido dos portugueses”, quando se estreou no programa 'A Visita da Cornélia', ao lado da mãe, a atriz e escritora Maria Teresa Ramalho (conhecida como Tareka).

O Presidente da República recorda que, nas “décadas seguintes”, a ‘Vila Faia’ Tozé Martinho “tornou-se num dos atores e guionistas portugueses mais ativos, em novelas da RTP e da TVI, além de séries, telefilmes e algum cinema”.

“Durante todos esses anos esteve presente no nosso imaginário pelos recorrentes papéis de personagens empáticas, decentes, confiáveis”, refere Marcelo Rebelo de Sousa, terminando a mensagem apresentada à família do ator e argumentista os seus “sentidos pêsames”.