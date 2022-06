“Top Gun: Maverick” parece um passeio num parque de diversões onde há carrosséis daqueles que nos assustam, mas que não podemos evitar.

Opinião Cultura 1 3 min.

Crítica de cinema

"Top Gun: Maverick". Emprenhar pelos ouvidos

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS “Top Gun: Maverick” parece um passeio num parque de diversões onde há carrosséis daqueles que nos assustam, mas que não podemos evitar.

"Top Gun" foi para mim mais do que um filme; foi uma banda sonora. O filme apareceu, foi visto mas a música ficou. Durante décadas fiz uma emissão radiofónica dedicada ao cinema e creio que a banda sonora de "Top Gun" aparecia por lá pelo menos de 15 em 15 dias. Não me refiro ao inevitável "Take my breath away", mas a outros temas, sobretudo instrumentais, tais como o hino, escrito por Faltermeyer, que me serviam para falar por cima quando terminava a emissão.

O filme deixou uma herança inesquecível de imagens e sons e tornou-se uma referência na cultura popular. Dizem-me que até há filmes pornográficos inspirados nas aventuras de Pete Maverick e Tom Kazanski, mas confesso que não procurei...

A personagem de Tom Cruise é como um 'petrolhead' que vive na época Tesla, um cinquentão que recusa envelhecer e acompanhar a evolução dos tempos.

Fazer uma sequela de "Top Gun", 30 e tal anos depois é um desafio maluco. E ainda mais se o ator principal for o mesmo. Para complicar a vida aos produtores, Tom Cruise decidiu que não queria ser substituído, nem por duplos nem por efeitos especiais, e preparou-se durante anos para poder pilotar os aviões na maioria das cenas.

Que Tom Cruise fez um pacto com o diabo já sabemos; basta procurar no Google as fotos de então e as da atualidade e comparar com os outros atores do elenco original. Eles envelheceram, mas Cruise não.

Em "Top Gun: Maverick" há um momento em que os jovens pilotos são avisados que numa subida aérea íngreme os seus corpos serão sujeitos a uma enorme força G. Vão sentir que pesam uma tonelada, os seus crânios vão tentar esmagar as colunas vertebrais e quanto a respirar... boa sorte. "Top Gun: Maverick" é um bocado como essa cena. Parece um passeio num parque de diversões onde há carrosséis daqueles que nos assustam, mas que não podemos evitar.

As montanhas russas e as Disneylands deste mundo são coisas muito divertidas e isso era tudo o que eu esperava quando entrei na sala de cinema. O meu cérebro esteve constantemente atento aos estereótipos, à previsibilidade e ao enredo fraquito, mas a verdade é que nunca me aborreci durante mais todo o filme.

Trinta e seis anos depois de "Top Gun", Tom Cruise é de novo Pete "Maverick" Mitchell. O rebelde continua na Marinha, praticamente onde o deixamos no filme anterior. Sabemos que recusou duas promoções e a reforma antecipada. Maverick volta ao centro de treino Top Gun, em San Diego, por causa de uma situação delicada num país estrangeiro que convenientemente nunca é nomeado.

Essa nação terá construido uma estrutura de enriquecimento de urânio que está quase a entrar em funcionamento, e alguém precisa de voar muito baixo através de uma cadeia de montanhas, e largar uma bomba muito precisa. Como se isso tudo não chegasse, para escapar, o piloto tem de sair por um espaço onde a minha mulher teria dificuldade em estacionar o Yaris.

A missão de bombardeio, dizem as más línguas, assemelha ao clímax do primeiro "Star Wars". Está bem, até é verdade, mas o ritmo é tão brilhante e as imagens tão avassaladoras que a gente perdoa tudo, até os plágios de inspiração.

Maverick é um porreiro e prefere ensinar à nova geração como assegurar tais missões complexas em vez de as fazer ele próprio. E, muitas vezes, prefere as tecnologias do passado às modernas soluções militares. A personagem de Tom Cruise é como um 'petrolhead' que vive na época Tesla, um cinquentão que recusa envelhecer e acompanhar a evolução dos tempos. Mas afinal que mal tem isso?

"Top Gun: Maverick", de com Tom Cruise, Val Kilmer, Miles Teller, Jennifer Connelly, John Hamm e Ed Harris.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.