A abertura oficial de Esch Capital Europeia da Cultura 2022 acontece este fim de semana. Informações práticas sobre o evento.

Capital Europeia da Cultura

Todos os caminhos vão dar a Esch este fim de semana

Sábado (26), entre as 17h30 e 23h

Abertura de Esch2022, Capital Europeia da Cultura, em Esch-sur Alzette e Belval

São esperadas cerca de 25 mil pessoas na cerimónia oficial de abertura da Capital Europeia da Cultura Esch2022. O centro de Esch-sur-Alzette e o bairro universitário de Esch-Belval transformar-se-ão num festival imersivo e num mundo próprio com música ao vivo, Djs, oficinas de movimento, instalações de luz e vídeo, projeções arquitetónicas e uma variedade de espetáculos ao vivo.

Ao todo haverá 18 concertos em quatro palcos com artistas do Luxemburgo, França, Grande Região, assim como artistas das duas outras cidades Capital Europeia da Cultura este ano, Kaunas (Lituânia) e Novi Sad (Sérvia). Haverá algo para todos os gostos musicais. Por exemplo, na Rockhal, os músicos participantes do workshop "Future Frequencies", sob a direcção de Frank Wiedemann e Matthew Herbert, apresentarão o "Sound of Europe" em dois concertos.

Emblemático para a transformação da região Minett – da terra vermelha, uma antiga região industrial e hoje um importante centro de investigação, inovação e tecnologia – o centro de Esch transformar-se-á num centro de foguetões espaciais e Esch-Belval numa base de lançamento de foguetões virtuais.

A mensagem fundamental do evento de abertura, através da participação e co-criação, é convidar residentes e visitantes de todas as idades dos municípios participantes, da Grande Região e da Europa a partilharem a sua criatividade individual.

Através da participação ativa e do poder da co-criação, serem capazes de produzir o impulso necessário para lançar a maior aventura da história da região.

Como obter o bilhete para o evento

Se não recebeu um bilhete gratuito na caixa de correio, basta ir ao site oficial inscrever-se e optar por um de quatro perfis. Com base no perfil atribuído a cada visitante ao reservar o seu bilhete gratuito, ser-lhe-ão atribuídas tarefas que, juntamente com outros visitantes, se tornarão uma verdadeira missão.

Um pequeno questionário no site permite ainda aos organizadores conhecer melhor os participantes, identificar rapidamente os seus respetivos perfis e desenhar um caminho personalizado para a Abertura REMIX.

Cada um dos quatro perfis, “Forno de Ferro”, “Rio Alzette”, “Novos Horizontes” e “Terra Vermelha”, é único e representa um tipo de carácter específico, detém certos valores, e reflete uma ligação especial à região de Esch2022.

O “Forno de Ferro” honra o fogo e a energia dos altos-fornos. Inclui pessoas apaixonadas que inspiram os outros, os fazem rir e mover-se, e os encorajam a destacar-se.

O “Rio Alzette” refere-se às águas correntes do Alzette. Este perfil reúne pessoas leais e atenciosas, cujas vidas são ricas e diversificadas.

“Novos Horizontes” evoca curiosidade, desejo e capacidade de inovar. Serve a pessoas inventivas, criativas, que desejam continuamente tornar-se versões melhores de si próprias, que amam a aventura e que lutam pela inovação.

“Terra Vermelha” refere-se à Terra Vermelha da região e faz-nos lembrar o passado industrial. Serve a pessoas estáveis, que aprendem com as suas experiências passadas. A cerimónia oficial de abertura terá lugar das 17h30 às 18h30 em frente da Câmara Municipal de Esch.

Como chegar a Esch2022

Autocarro: Haverá transportes públicos e um shuttle que ligará o centro de Esch a Belval.

Comboio: Deverá apanhar a linha 60 em direção a Rodange.

Carro: Estarão disponíveis a cada 15 minutos shuttle nos seguintes locais: [P+R] Bouillon; [P+R] Howald; [P+R] Sanem (Gadderscheier); [P+R] Bettembourg; [P+R] Micheville (França); [P+R] Pétange. M.Q.

