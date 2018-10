O músico cabo-verdiano esteve na Philharmonie com Sara Tavares para o Festival Atlântico e foi aplaudido de forma entusiástica pelo público que esgotou a sala. Em entrevista ao Contacto falou de tudo um pouco.

Tito Paris: "A música de Cabo Verde está no altar"

Paulo Jorge PEREIRA

Ter uma sala com lotação esgotada no Luxemburgo o que representa para si?

É sinal de que as pessoas há muito tempo não me ouviam e também à Sara. Além disso, lotação esgotada numa sala nobre como é essa é para nós também mais uma divisa, digamos assim. É um sucesso de quem organizou e também do meu grupo. Mas penso que as pessoas tinham saudades de me ouvir e de ouvir a sonoridade da música cabo-verdiana, de ouvir um bom cavaquinho, um piano, um violão, etc.

Por que razão convidou a Sara Tavares?

A Sara é como se fosse minha irmã e sou fã dela, por isso não podia convidar outra pessoa.

Esteve 15 anos sem editar um disco, andou em digressões e participou em colaborações. Como tem sido recebido Mim Ê Bhô, o seu mais recente trabalho?

Tem sido recebido muito bem, viemos de Angola e de Antuérpia sempre com tudo cheio e isso é muito bom. As pessoas queriam ter um disco do Tito há muito tempo, mas eu fui dando concertos pelo mundo fora, promovendo a minha música e a música lusófona, além de parcerias com cantores internacionais, entre os quais a Mariza. Considero que o disco está cheio de experiência, sabedoria e diferentes sonoridades, porque fui buscar outras pessoas de outros países como Cuba, Brasil ou Portugal, uma coisa que o enriqueceu. Quem não gosta da cultura de outro povo não gosta da própria cultura, só gostamos da nossa quando ouvimos a de outro povo. Eu gosto disso – a todos os sítios onde chego no estrangeiro faço o mesmo: gastronomia e compro um CD do país. E isso enriquece qualquer ser humano.

Este é um trabalho especial, uma vez que tem ainda um tema com participação de Bana. O seu início de carreira está ligado ao Bana, mas também a Cesária Évora: sente saudades dos dois?

Fantásticas saudades! Começo pelo Bana, com quem trabalhei mais tempo e era um homem com um sentido de humor fantástico, com aquela cara séria tudo o que dizia era para rir... Sempre teve um grande afeto por mim e esse disco é praticamente uma homenagem ao Bana.

E quanto à Cesária?

A cesária viu-me nascer. Pouca gente sabe, mas o primeiro disco de Cesária foi produzido por mim, embora a editora dela procure esconder isso. A Lusáfrica comprou o disco da Cesária, tirou o meu nome e isso é muito grave, pelo que está a ser tratado no plano judicial. A Cesária era um excelente ser humano, além de cantar muito bem. Todas as jovens que lhe fazem críticas nada aprenderam com ela. A Cesária deixa saudade no Mindelo e no mundo porque via as estrelas da sua casa e hoje é uma daquelas estrelas.

Como lembra os tempos em que aprendeu guitarra com a sua irmã?

A minha irmã mais velha, Verónica, hoje com 70 anos, ensinava-me os acordes da guitarra e, às vezes, dizia 'Não é assim!' e dava-me umas chapadas nas mãos. A partir daí, fui tocando com o Bau, que é meu primo, e formámos um conjunto em 1974, os Seis Jovens Unidos, que fazia música de intervenção. Fui tocando com o Luís Morais, com o Valdemar, o Chico Serra, os grandes de São Vicente, era apenas um miúdo e os outros diziam-me 'Mas como é que vêm buscar-te para tocar e a nós não?!' e eu respondia 'Eh pá, não sei!'. Com sete anos fui tocar com o Chico porque ele não tinha baixista. Eu estava deitado às nove da noite e ele foi acordar-me, pediu à minha mãe e ela respondeu 'Vai, mas vem trazer o meu filho a casa!'. E isso foi marcante e saudável. Era um miúdo que gostava muito de tocar, fugia de casa para ir tocar na casa do Ti Goy e noutras muito movimentadas, com muitos violões e a minha mãe já sabia onde me apanhava. Foi uma infância fantástica!

Continua a gostar mais de estar nos palcos...

Adoro o palco! Uma vez tive uma conversa com o Sérgio Godinho, meu grande amigo, e disse-lhe: 'O palco para mim é uma rua onde encontro e respeito os vizinhos'. E o Sérgio é meu vizinho [risos]. Adoro o palco e fazer parcerias com artistas de idades diferentes.

Tem viajado muito: há algum sítio onde as pessoas o entendam melhor?

Jogar em Portugal é jogar em casa, mas também jogar fora de casa às vezes tem um sabor diferente e, por exemplo, quando vou para Angola é fantástico! Toda a gente gosta de me ouvir e todos querem entrevistar-me. Mas não me canso porque isso faz parte da minha vida, da minha carreira e não podemos viver sem os jornalistas. Mas também vou muito à Polónia, a Moscovo, Estónia, Letónia, Roménia, França, Holanda e sou sempre bem recebido. Mas Angola tem um carinho especial.

Ao fim deste tempo, qual é o lugar da música de Cabo Verde no mundo?

Se pensarmos que o mundo é uma igreja, a música de Cabo Verde está no altar. Mas pode evoluir-se da música mais tradicional de Cabo Verde para coisas que alguns jovens já estão a fazer e isso é muito bom. A música cabo-verdiana ganhou o seu espaço desde o período de Fernando Queijas em Lisboa, Marinho Silva, Voz de Cabo Verde, Bana, Luís Morais, Africa Star, Black Power, grupos que já não existem, mas que abriram caminho e eu sou um dos que andam na estrada do infinito por causa desses obreiros. E hoje sou um desses obreiros.

Já afirmou que a música juntava o mundo português muito antes de se falar em lusofonia: o que é a lusofonia para si?

Na música não discutimos muito. A lusofonia, para tomar uma posição, muitas vezes demora anos. Entretanto, pessoas que podiam beneficiar dessas medidas morrem. Perdem demasiado tempo a discutir pormenores, porque o ministro isto, o departamento aquilo, faltam assinaturas... A música, não. Entramos numa sala, ensaiamos, falamos português, a nossa língua do amor e do trabalho, e o resto vem dos acordes. E depois vamos para o palco, está tudo decidido! Há mais de 30 anos fiz parte de um grupo que tinha, por exemplo, o Vitorino, o Sérgio Godinho, o Ivan Lins, gente de Moçambique, de São Tomé, de Timor e todos nos entendemos antes de se falar da lusofonia. Costumo dizer que gostaria de ver uma bandeira lusófona como se fosse a da União Europeia. Ainda não foi feita, mas que se ponha a concurso público, falo disso há mais de 25 anos.

Pesa muito ser um dos grandes representantes da música cabo-verdiana e lusófona?

Não penso muito nisso, mas, de vez em quando, paro e tenho a noção de que é uma grande responsabilidade. Mas sou uma pessoa que, se tem problemas, só pensa neles no dia em que têm de ser resolvidos e, por isso, por vezes isto passa.

A condecoração que o Presidente da República lhe entregou é também uma responsabilidade acrescida?

Recebi a condecoração pela cultura e pela música, se não tocasse talvez fosse um pescador e, mesmo merecendo essa condecoração, não sei se iria ser condecorado... Honrou-me imenso, o povo cabo-verdiano e lusófono ficou extremamente orgulhoso, mas a condecoração não é só minha – é de Cabo Verde e da lusofonia. A minha forma de estar na vida não muda, a minha simplicidade é igual, a responsabilidade aumenta – é um comendador... Fico muito feliz, recebi com muito carinho e amor e agradeço muito a Portugal.

Que importância e papel representam no seu trajeto a mulher e os filhos?

Espetacular! A minha mulher, para já, é minha grande amiga, já lá vão 20 anos de casados e uns 12 como namorados e a viver juntos; os meus filhos estão entre os grandes amigos que tenho, um deles está aqui a trabalhar comigo. Quando um ser humano tem outros quatro que pensam muito melhor do que ele tem de ficar orgulhoso, porque estudam e vão mais além, eh pá, estou contente... Então, tenho um grande orgulho nos meus quatro filhos, quero que sejam muito mais felizes do que eu.

O que significam para si os 35 anos de percurso na música?

São 35 anos de amor, de muita música, de muitas estradas e de ser incansável. Claro que gostaria de fazer mais 35 anos, mas não digo que são 35 anos de sofrimento, isso seria mentira – toda a negatividade que apareceu durante este tempo já se apagou. Digamos que houve um ano ou dois de coisas negativas e 33 de luxo. No fundo, são 35 anos de experiência e, para ser franco, não aprendi tudo. Aprendi muitas coisas com cantores portugueses como Paulo de Carvalho, Carlos do Carmo, etc, tento passar aos mais novos e, quem sabe, estes são mais inteligentes do que eu e também aprendo com eles porque têm as suas armas. E ainda bem que são armas da cultura, era ótimo se todas as armas fossem assim.



