"The Woman King". Espetáculo para todos os públicos

Raúl REIS “The Woman King” é um belo filme que pode ser visto com pipocas, mas também com espírito socio-político.

"The Woman King" baseia-se na história do Daomé, o reino da África Ocidental que existiu entre os séculos XVII e XIX onde agora se situa o Benim (isso é o que dizem os autores do filme que eu de História não percebo nada).

'The Woman King' é sobre força e vontade (o que não é a mesma coisa que força de vontade), mas é também sobre independência e sobre a abolição da escravatura...

Agojie, o exército feminino que guardava o rei, era famoso pela sua força física e por ser constituído por guerreiras aguerridas. Este exército também inspirou os guerreiros fictícios Dora Milaje do filme "The Black Panther", de 2018, que "The Woman King" faz inevitavelmente lembrar. Só que a obra de Gina Prince-Bythewood, não tem nem os super-heróis, nem os superpoderes da Marvel. "The Woman King" debita um tom mais sério e uma ligação à História (isso é o que dizem os autores do filme que eu de História não percebo nada).

Depois da batalha de abertura contra os Oyo, uma tribo que captura outros africanos para os vender como escravos, a realizadora leva-nos até ao coração do reino de Daomé. A partir daqui os detalhes impressionam. Recordo, por exemplo, o sempre impecável cabelo de da personagem principal Nanisca – uma espécie de penteado moicano encaracolado – até aos punhos decorativos dos facões ou às pequenas conchas que as mulheres usam nos equipamentos de batalha e integram nas tranças (dizem os autores do filme que se inspiraram em tradições africanas, mas isso não sei se é verdade porque eu de moda não percebo nada).

Nanisca é a alma do filme, mas acaba por dividir a atenção com outras personagens. Lashana Lynch interpreta Izogie, uma guerreira que vai para a batalha com um sorriso e unhas afiadas, para melhor furar os olhos dos inimigos. Apesar disso, Izogie tem um lado compreensivo, empático. Thuso Mbedu, descoberta como Cora na série "The Underground Railroad", é natural e convincente no papel de Nawi. A sua personagem é quase tão importante como a de Viola Davis e a trajetória da sua personagem é a mais dramática. Nawi é uma jovem que recusou casar com um homem de meia-idade que lhe deu uma bofetada na cara no primeiro encontro. Na ausência de casamento, os seus pais oferecem Nawi ao rei, que permite que ela se torne guerreira. Mas a jovem deve, antes de mais, abandonar a sua arrogância, que é um reflexo da atitude da própria Nanisca.

Cada uma das personagens principais tem direito uma interessante história de fundo, e algumas até têm profundos segredos, revelados com jeitinho através de diálogos e confidências compartilhadas entre as mulheres. Descobrimos que Nanisca já foi capturada pelos Oyo, mas escapou. Esse passado deixou-a com sede de justiça e vingança. Ela quer, antes de mais nada, proteger os seus soldados, enquanto os transforma em máquinas de guerra.

As mulheres protagonistas deste filme são guerreiras, não santas. Historicamente, o Daomé floresceu capturando pessoas de outras tribos e vendendo-as como escravos, e o filme não ignora esse passado (que não sei se é verdade porque eu de História não percebo nada). Nanisca é uma espécie de consciência do rei, defendendo que a escravidão é desnecessária e imoral.

"The Woman King" é sobre força e vontade (o que não é a mesma coisa que força de vontade), mas é também sobre independência e sobre a abolição da escravatura, temas que o argumento de Dana Stevens às vezes grita demasiado alto.

Mas Gina Prince-Bythewood nunca permite que os temas sociais atrapalhem a ação que vai agradar ao grande público. Especialmente na última parte do filme, as batalhas são implacáveis e cheias de energia. A câmara leva-nos para o centro dos combates corpo a corpo, com guerreiros que mergulham lanças em corpos e cortam gargantas.

Este filme com base real, propõe uma fantasia com heróis que não poderiam existir no mundo real. "The Woman King" é um belo filme que pode ser visto com pipocas, mas também com espírito sociopolítico.

"The Woman King", de Gina Prince-Bythewood, com Viola Davis, John Boyega, Lashana Lynch e Thuso Mbedu.





