Paulo Furtado, mais conhecido The Legendary Tigerman, abriu a sua caixa de pandora. Em entrevista ao Contacto falou da revolução que o seu projeto teve, hoje não é mais um músico em palco, mas são três. Falou sobre o impacto do rock'n roll na sua vida e como gosta de fazer as coisas à sua maneira. Amanhã, sexta-feira, toca na Philharmonie, inserido no Festival Atlântico.







O que podemos esperar para a noite de amanhã, sexta-feira?



Muitas músicas novas do novo disco, em formato trio e uma passagem pelos cinco discos anteriores. Os clássicos vídeos e pequenos filmes já habituais também vão estar presentes. Vai ser um espetáculo de rock'n roll, mas mais forte.que está mairs forte.

Trazes na bagagem um novo formato, sobes ao palco acompanhado e não no formato “homem-orquestra”. Que revolução sofreu The Legendary Tigerman no sexto álbum de estúdio?

Nos cinco álbuns anteriores trabalhei sozinho e consegui durante todo este tempo explorar as sonoridades que queria, mas chegou um momento em que precisei de outros músicos para explorar outros mundos musicais. No formato one-man band (homem-orquestra) só gravava o que podia tocar simultaneamente e isso tornou-se uma limitação.



Ter de fazer tudo e não partilhar o palco acabou por ser frustrante.



Mas nos primeiros trabalhos funcionou.

Funcionou porque obrigava-me a explorar as canções de outra forma e isso foi muito interessante durante os últimos 15 anos. No disco “True” [2014] senti que tinha explorado o que havia para explorar no formato one-man band e decidi gravar com o João Cabrita e Paulo Segalhães. Basicamente Tigerman foi um projeto solitário, mas que ao fim de 15 anos já me estava a pesar. Ter de fazer tudo e não partilhar o palco e o que acontecia acabou por ser frustrante.

Foto: Vasco Santos

“Misfit”, nome do novo trabalho, foi gravado a três?

Sim, cada um tocou vários instrumentos. No fundo quis compor um álbum que gerisse o silêncio e o som em relação às canções, mas que fosse trabalhado e tocado pelos três. Acho que foi aumentando a necessidade de novos mundos musicais e novas descobertas sonoras que eles souberam perceber.

A entrada de novos músicos no projeto veio com a necessidade de explorar outros mundos musicais?

Senti a necessidade de uma bateria e o Paulo Segalhães veio resolver isso. Já o João Cabrita começou por tocar numa ou outra música e passado pouco tempo já as tocava a todas. As escolhas foram naturais, não como uma banda de garagem, como já me aconteceu e espero que volte a acontecer, em que amigos se juntam por acaso. Escolhi cada um deles pela forma como tocam os seus instrumentos.

Formato trio é a formação atual do projecto The Legendary Tigerman?



Atualmente formato trio, para o ano vai ser quarteto com a entrada de um baixista. O Filipe Rocha vai ser o baixista, mas na verdade é um excelente multi instrumentista.

“One-man band” continua a estar por ali no meio, mas com um som francamente mais rico.

Morreu o The Legendary Tigerman ao estilo “one-man show” ou “one-man band”?

“One-man band” continua a estar por ali no meio, mas com um som francamente mais rico. Há novos caminhos musicais que chegam com o Cabrita e com o Segalhães, mas não podemos falar totalmente em banda.

Qual o papel de cada um no projeto, sabendo que tu serás sempre o “homem tigre”?

Eu sou o diretor artístico, e The Legendary Tigerman continua a ser o meu projeto com a minha direção, mas há um espírito livre e toda a liberdade nos exprimirmos. Por exemplo, o Cabrita tem a capacidade do improviso e de movimentos rápidos associados a uma excelente formação musical. O Segalhães toca de uma maneira particular e que a mim me cai bem.

Mas o novo álbum não é apenas música. O que é “Misfit”?

É um projeto complexo e grande. Este é um disco e um filme. Sou eu dentro de um filme, de uma personagem, alguém que busca uma fuga para se encontrar. No fundo o disco foi pensado como se estivesse dentro do filme e todos os temas vão de encontro à personagem.

“Mistif” é mais disco ou mais filme? Ou é um projeto?

Há muitos objetos à volta do novo trabalho. Eu acabei por compor o disco pelos olhos do personagem Misfit que viaja entre Los Angeles e Nashville e é uma viagem de reflexão do mundo e de si mesmo, estilo road trip.



De certa forma sempre me senti inadaptado

Interpretaste o personagem?

Sim, Misfit foi criado por mim e fui eu que o interpretei.

O filme vai ter uma vida paralela ao disco?

Paralela e diferente porque vai ter uma estreia comercial vai estar em competição em São Paulo [Brasil].

Tu próprio és um misfit, um inadaptado?

De certa forma sempre me senti inadaptado muito por culpa das forma como faço tudo, de querer fazer tudo à minha maneira. Inadaptado não no sentido triste mas por quebrar as ordens. Este disco uma homenagem às pessoas que ousam fazer tudo à sua maneira.

Os blues e o rock'n roll inspiram-me tanto que ao aproximar-me [gravar nos EUA] era como misturar o monstro com o seu criador.

Mistif é o alter-ego Legendary Tigerman, que por seu turno é o alter-ego do Paulo Furtado?

É uma confusão de alter-egos, mas sim é um bocadinho [risos].

E sobre o local onde foi gravado este trabalho? É um local assim tão mítico?

É. Gravei no Rancho de la Luna, no meio do deserto, nos Estados Unidos.O Iggy Pop gravou lá o último disco, os Arctic Monkeys, o Josh Homme [líder dos Queens of Stone Age] ou a PJ Harvey também andaram por lá. Foram gravados no Rancho de la Luna discos muito interessantes.

Porque razão só agora quiseste gravar nos Estados Unidos?

A minha linguagem estava tão definida que não seria plausível uma aproximação. Os blues e o rock'n roll inspiram-me tanto que ao aproximar-me [gravar nos EUA]era como misturar o monstro com o seu criador.



Foto: Vasco Santos

E como foi a tua entrada no mundo do rock'n roll?

Entrei como ouvinte, como pessoa. Curiosamente o rock entrou na minha vida ao mesmo tempo que a música de intervenção. Com 14 anos ouvia José Mário Branco e coisas parecidas e ouvia rock'n roll. Lembro-me das minhas primeiras composições serem em português [hoje são em inglês] e com um som que não sabia o que era. Mas o rock foi e ainda é excitante e fez-me sentir vivo, daí foi um passo a tornar-se uma paixão.

Quais os estilos musicais que costumas ouvir?

Oiço coisas diferentes. Tango, blues rock'n roll, hip-hop. Ainda sou levado por partilhas de amigos e vice-versa. Ouço o que me apresentam.

Os festivais portugueses mudaram? Acabaram-se os estereótipos e há, hoje, uma mistura de géneros e projetos no mesmo festival?

Mudaram. Ainda bem que as pessoas ouvem mais géneros e saem dos guetos musicais. Isto de gostarmos só de um género é um bocado adolescente, onde há tribos e subgéneros tipo o gótico e afins. Ainda bem que as pessoas crescem e ganham conhecimento e sabedoria e optam por ser mais ecléticas.

O rock'n roll morreu? Está a rejuvenescer? Está a morrer?

Acho que nunca morreu. Claro que os tempos áureos do rock'n roll podem já ter passado, mas há grandes pessoas que continuam a fazer rock e há pessoas a ouvir. Hoje pode não ser tão mainstream (primeira linha, em tradução livre), mas nunca morreu. Há momentos em que a música pode alcançar muitas pessoas ou pode não ser tão apetecível.

O rock'n roll tem um poder que poucas coisas o têm e isso só se sente ao vivo.

Para ti quem são os atuais músicos a tocar bom rock'n roll?

O Jack White [fundador dos extintos White Stripes] que pode não ter hoje uma carreira tão impactante como com a banda. Os Queen of Stone Age, mas de uma maneira menos roll e mais rock e por aí fora. Há miúdos que estão a começar agora e isso é espetacular.

Porque razão o rock'n roll?

O rock'n roll tem um poder que poucas coisas o têm e isso só se sente ao vivo.

A tua carreira começou nos míticos Tédio Boys, que por acaso gostavam de atuar e deixarem-se fotografar nus. Os Tédio foram mais que uma banda, não foram?

Os Tédio Boys foram uma resposta a uma certa pasmaceira e tédio na cidade de Coimbra. Havia uma certa ordem que não nos interessava. Mais que a parte musical, houve um querer fazer pela cidade. Dissemos “queremos o nosso espaço e se não nos dão, nós vamos tirá-lo”.

Foram um marco?

Foi importante geracionalmente e é uma pena não haver continuação de um movimento com este, que hoje está mais ligado ao hip-hop e ao grafitti.

Continuas a manter em ti o espírito dos Tédio Boys?

As minhas regras e a minha ética mantêm-se como nos tempos dos Tédio. Faço o que tenho a fazer desde que ache a minha forma de fazer seja a correta mesmo que não seja para o resto do mundo. E assim voltamos ao mistif.

Tens uma posição em palco única. A forma como pedes para as pessoas participarem, estarem perto e deixarem o telemóvel pode ser encarado com estranheza?

Sou eu que tenho que chamar o público caso ele esteja for a do concerto, porque este é um momento especial. Não quero que o concerto se transforme em mais um e quero que as pessoas o vivam.

Mas esta realidade dos telemóveis é recente. A proibição resolvia a alienação do público?

Proibição não por que isso aproxima-se da ditadura, mas quero que as pessoas vivam o concerto. A questão dos telemóveis é complicada porque a ideia de termos o mundo no bolso é muito forte. Temos de aprender a trabalhar com isso e a aprender a diferenciar a nossa vida social da pessoal. Temos de encontrar um equilíbrio entre estes dois mundos.

Vanessa Castanheira



