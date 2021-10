Trata-se de uma homenagem a uma França que já não existe, um país feito de clichés, mas também cheio de charme.

"The French Dispatch". Luz, câmara, cor, ação!

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS Os filmes de Wes Anderson quase sempre exigem uma segunda visualização devido aos imensos detalhes escondidos em sucessivas camadas de grafismo fanaticamente meticuloso.

"The French Dispatch" não é exceção. E quando escrevo estas linhas já começo a pensar que o festival de Cannes já foi em julho e que gostava mesmo de rever o filme...

O realizador e argumentista Wes Anderson tem uma ligação especial com França. Além de morar em Paris e de ter assinado um filme inspirado no comandante Cousteau, a sua paixão pelo país e pela velha Europa é óbvia, e muito mais inegavel em "The French Dispatch".

Trata-se de uma homenagem a uma França que já não existe, um país feito de clichés, mas também cheio de charme. Wes Anderson tem uma certa ideia dessa velha França e escolheu a cidade de Angoulême para criar as suas histórias e inventar a localidade fictícia de Ennui-sur-Blasé.

"The French Dispatch" conta três histórias. Cada uma baseada num artigo de um dos principais redatores da revista French Dispatch. Assim, encontramos no filme três relatos sem ligação.

Depois de tomarmos conhecimento do contexto particular ligado ao nascimento desta curiosa cidade de Ennui-sur-Blasé, seguimos um artista preso que tenta seduzir a guarda da prisão. Ao mesmo tempo, os jovens revoltam-se numa espécie de movimento romântico em maio de 68. Último relato: um chefe de cozinha vai conduzir uma inves- tigação como um verdadeiro polícia.

Como sempre com Wes Anderson a estética é sublime e inspirada numa série de artistas da nova vaga que o cineasta admira. Cada lugar neste filme é como uma casa de bonecas, construída com um incrível cuidado que se vê (ou às vezes nos escapa) em cada detalhe. O edifício da editora, por exemplo, é uma espécie de maquete em ostentosos tons de amarelo, lembrando o estilo já utilizado pelo cineasta em "Grand Budapest Hotel", uma obra-prima que, se não viu, tem de ir a correr admirar.

Em "The French Chronicle", Anderson leva ao paroxismo o seu próprio estilo: uma imagem sempre saturada que desafia a mais elaborada pintura barroca e uma sobreposição de histórias, engenhos e desenhos, resultando num delírio visual.

Wes Anderson produz aqui o melhor do seu cinema e assina um prodígio de inventividade visual (será que se pode dizer isto?) mas também uma obra que parece trazer pouco ou nada de novo.

O filme é um guia de viagens em três artigos e deve ser visto como um objeto de prazer. Em cada esquina de Ennui-sur-Blasé descobrem-se personagens, objetos, imagens, visões, que devem ser apreciadas de um ponto de vista puramente lúdico. Aliás, as personagens são todas secundárias, fazendo parte de uma pintura pop que existe apenas para nosso bel-prazer.

O capítulo dedicado ao artista assassino, por exemplo, é irresistível. Tal como a ideia de um fresco gigantesco que o pintor realiza nas paredes da prisão, e que é obviamente impossível transferir para um museu. "The French Dispatch" é como esse fresco: uma obra de arte impossível de abranger com os olhos, tão forte e complexa na sua enormidade.

Quem tem, como eu, o coração numa redação, vai sentir que este filme é uma carta de amor ao jornalismo. Nesse sentido, o filme consegue colocar vários jornalistas a viverem as histórias que mais tarde irão escrever. Os pequenos momentos em que o filme se detém na (re)criação da publicação que dá nome ao filme é um dos seus pontos fortes.

É impossível listar aqui os imensos e muitos atores que Wes Anderson convenceu a participar nesta viagem. Vamos deixar na ficha técnica abaixo apenas alguns, mas acreditem que, só pelo elenco, este filme já valia a pena mesmo que os atores não tivessem falas.

“The French Dispatch”, de Wes Anderson, com Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Owen Wilson, Mathieu Amalric, Bill Murray, Willem Dafoe, Cécile De France, Henry Winkler, Elisabeth Moss e Christoph Waltz.

