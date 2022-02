A antiga vocalista de Madredeus vai estar em Gent, no domingo, em Bruxelas, na terça-feira, seguindo-se Bruges, um dia depois, Borgerhout, Turnhout e Dendermonde até sábado da próxima semana.

Teresa Salgueiro dá seis concertos na Bélgica este mês

“Após as apresentações no âmbito do Dia de Portugal na Expo Dubai 2020, no passado dia 14 de janeiro, bem como no Centro Cultural de Mirandela no dia 22 de janeiro, Teresa Salgueiro anuncia agora as datas da sua digressão na Bélgica que irá passar por seis cidades“, pode ler-se no comunicado divulgado esta quinta-feira.

Assim, a antiga vocalista de Madredeus vai passar por Gent, no domingo, pelo Bozar, em Bruxelas, na terça-feira, seguindo-se Bruges, um dia depois, Borgerhout, Turnhout e Dendermonde até sábado da próxima semana.

Fazendo parte dos Madredeus, Teresa Salgueiro gravou nove álbuns de música original, tendo, entre 1987 e 2007, vendido mais de cinco milhões de exemplares em todo o mundo e atuados nos mais distintos palcos internacionais.

Teresa Salgueiro gravou ainda dois álbuns com o Lusitânia Ensemble, um outro de repertório exclusivamente brasileiro, “Você e Eu”, e um em que reuniu várias colaborações musicais, “Obrigado” (2005).

Entre “Mistério” e “Horizonte”, disco com o qual atuou no México, Brasil, Taiwan, Tailândia e Espanha, entre outros países, Teresa Salgueiro gravou “La Golondrina y el Horizonte”, um álbum exclusivamente de repertório sul-americano, nomeadamente do México, país com o qual se sente particularmente ligada.

