A seleção portuguesa feminina de ténis garantiu esta sexta-feira a sua primeira vitória e a presença no playoff de manutenção no Grupo II da Zona Europa/África da Fed Cup, ao vencer a África do Sul, por 2-0, no Centre National de Tennis, em Esch-Lallange.

Ténis. Portugal consegue primeira vitória na Fed Cup contra a África do Sul

Ana Filipa Santos, que se havia estreado na quinta-feira ao serviço da seleção, bateu a sul-africana Zani Barnard, por 6-4 e 7-5, e conquistou o primeiro ponto para Portugal. Depois, Francisca Jorge derrotou Chanel Simmonds em dois sets (6-1 e 6-3), e garantiu o primeiro triunfo luso na prova.



O encontro de pares, que já não podia influenciar o resultado do confronto, acabou por não se disputar.



Depois de concluir a pool B do Grupo II na terceira posição, evitando o quarto lugar, que ditava automaticamente a descida de divisão, Portugal vai defrontar amanhã, sábado, a Bósnia, num playoff para decidir qual das duas equipas garante a permanência no Grupo II da Zona Europa/África.

A seleção que perder ser relegada para o Grupo III da Fed Cup.

