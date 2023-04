A ajuda pode ascender a 60% do custo total do projeto e destina-se a particulares, associações ou comunas.

Ministério da Cultura

Tem um projeto de dança, música ou literatura? Há apoios

Diana ALVES

Dança, música, teatro, literatura, audiovisual, artes visuais, património, circo, entre outros. O Ministério da Cultura atribui subsídios para projetos culturais nas mais variadas áreas. Os projetos têm de ter lugar no Luxemburgo e realizar-se num ano civil.



A ajuda pode ascender a 60% do custo total do projeto e destina-se a particulares, associações ou comunas. No que toca a particulares, as regras do subsídio estipulam que os candidatos têm de ser luxemburgueses ou viver no Grão-Ducado e ser ativos no setor da cultural.

Pode tratar-se, por exemplo, de um particular (artista ou não) que esteja a organizar uma manifestação cultural com artistas remunerados. Também as associações candidatas têm de estar registadas no país.

Os pedidos devem ser feitos através do portal MyGuichet. Depois, cabe à comissão dos subsídios avaliá-los e emitir o seu parecer.

A contribuição para o desenvolvimento da oferta cultural diversa e de qualidade e a emergência de nas criações artísticas e tendências culturais são dois dos critérios tidos em conta.



