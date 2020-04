Teatros da capital anunciam cancelamento de todas as peças da temporada

Cidade do Luxemburgo não terá eventos culturais este verão.

A temporada 2019/20 dos teatros da cidade do Luxemburgo acabou mais cedo. Na sequência do anúncio do governo sobre a proibição de grandes eventos até ao final do mês de julho, os teatros da cidade do Luxemburgo anunciaram o "encerramento prematuro da temporada". Todas as peças agendadas para os meses de maio, junho e julho estão canceladas ou adiadas.

Em causa estão 16 performances cujos elencos deveriam subir aos palcos do Grand Théâtre e do Théâtre des Capucins nos próximos meses. Num comunicado enviado às redações, as duas salas da capital informam que os espectadores que tinham bilhetes para espetáculos em maio, junho e julho receberão automaticamente um cupão que poderá ser utilizado quando a atividade for retomada.

Aqueles que preferirem ser reembolsados podem contactar a Luxembourg Ticket através do e-mail info@luxembourgticket.lu, referindo o nome, número de cliente, título do espetáculo para o qual tinham bilhete, número de ingressos comprados e dados bancários. Até ao arranque da nova temporada, a equipa dos teatros da capital convida os espetacdores a assistir a peças antigas, que serão difundidas no canal do YouTube ao sábado e ao domingo.

