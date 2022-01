Peças de teatro, filmes, concertos e muito mais para ver e ouvir este fim de semana no Luxemburgo. Veja aqui o guia cultural para os próximos dias.

Guia cultural

Teatro, filmes e concertos para assistir no fim de semana no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS Peças de teatro, filmes, concertos e muito mais para ver e ouvir este fim de semana no Luxemburgo. Veja aqui o guia cultural para os próximos dias.

Quinta-feira, dia 6, às 20h, no Escher Theatre, em Esch-sur-Alzette

Foto: DR

Amer amer

A peça mostra a história de uma relação que nasce frente aos nossos olhos entre Tom e uma mulher da audiência. Amer Amer é uma peça de teatro que propõe um jogo entre dois desconhecidos.

Sexta-feira, dia 7, às 20h30, na Cinémathéque

Foto: DR

Laura

Um filme de Otto Preminger de 1944. Com Gene Tierney, Dana Andrews, Clifton Webb, Vincent Price, Judith Anderson. O filme “Laura” merece um lugar no panteão dos amantes do cinema, porque revela uma das mais belas encarnações de uma mulher no ecrã. Gene Tierney é um sonho acordado, transfigurado pela magia da beleza.

Sábado, dia 8, às 10h, no MUDAM

Foto: DR

Plataforma d´échanges/ Au-delà des frontières

A partir de dia 8 de janeiro e até 26 de fevereiro, todos os sábado de manhã, o MUDAM propõe a participação numa troca de ideias com intervenientes de vários domínios em torno de temáticas relacionadas com o Luxemburgo contemporâneo. Em cada edição um artista apresenta a sua obra, seguindo-se um pequeno-almoço debate com o público e os participantes do projeto.

Sábado, dia 8, às 15h, na Salle de Musique de Chambre na Philharmonie

Foto: DR

Crazy Kids Cabaret

O “Crazy Kids Cabaret” é um espetáculo que revela um mundo de cor e alegria. Quando a música e o movimento se fundem em ação turbulenta mas poética, as palavras não são necessárias para se divertirem muito. Este concerto realiza-se ao abrigo da regulamentação CovidCheck 2G (vacinado ou recuperado) para visitantes a partir dos 19 anos, e ao abrigo da regulamentação 3G (vacinado, recuperado ou testado negativo) para visitantes com idades entre os 12 anos e os 2 meses e os 18 anos.

Domingo, dia 9 às 18h, no Cube 521, em Marnach

Foto: Lugdivine Unfer

Joséphine Baker

O agrupamento Contraste e Magali Léger fazem reviver o mito da inesquecível Joséphine Baker. Josephine Baker, uma artista francesa, nascida nos Estados Unidos, que foi agente da Resistência francesa e ativista dos direitos civis. Foi a primeira mulher negra a surgir como estrela num grande filme mudo Siren of the Tropics de 1927.

Domingo, dia 10, a partir das 11h, na Abadia Neimënster

Foto: DR

Reset – Jazz festival

Um festival que propõe uma programação que reúne as estrelas em ascensão e os nomes mais conhecidos no jazz europeu. No primeiro dia Airelle Besson e o seu quarteto apresentam o seu novo álbum Try! lançado em Fevereiro passado. As improvisações nascentes e o diálogo entre músicos tornam o som desta obra única, levada pela voz de Isabel Sörling. Vencedora do prémio Django-Reinhardt da Académie du Jazz e das Victoires du Jazz na categoria de Revelação Instrumental Francesa do Ano, Airelle Besson é também considerada uma grande compositora.

