Assistir a uma peça de teatro, degustar comida tradicional e vinhos da região do Mosela, ir a uma festa dos anos 2000 ou assistir a um concerto de domingo à noite. Estas são as nossas sugestões culturais para este fim de semana no Grão-Ducado.

Cultura 3 min.

Guia cultural

Teatro, comida e música. As melhores sugestões para o fim de semana

Tiago RODRIGUES Assistir a uma peça de teatro, degustar comida tradicional e vinhos da região do Mosela, ir a uma festa dos anos 2000 ou assistir a um concerto de domingo à noite. Estas são as nossas sugestões culturais para este fim de semana no Grão-Ducado.

Quinta-feira (2) a domingo (5), no Rotondes

Teatro: Un océan d’amour

A peça “Un océan d’amour”, baseada na banda desenhada com o mesmo nome (“Um Mar de Amor”) de Grégory Panaccione e Wilfrid Lupano, é uma história silenciosa com muitas gaivotas, sobre o amor e a rotina, o passar do tempo, a solidão, a poluição, a sociedade de consumo, as tempestades e o surf, e pensamentos insignificantes que se tornam grandes ideias. Estará em exibição no centro cultural Les Rotondes, na capital, na quinta-feira (15h), sábado (15h e 17h) e domingo (11h e 15h). O bilhete custa seis euros para pessoas com menos de 26 anos e 12 para maiores de 26.

Sexta-feira (3), às 17h, e sábado (4), às 14h, na Subtile Showroom-Gallery

Comida: Let’s celebrate in music

A galeria Subtile convidou dois jovens e dinâmicos atores luxemburgueses dos setores alimentar e de bebidas, esta sexta (das 17h às 21h) e sábado (das 14h às 18h), para celebrar o novo ano com o evento “Let’s celebrate in music: Tasting week-end with The Littlebake shop and Wolff Brewing”. Uma noite e uma tarde de degustação, para comer e beber diferentes iguarias na galeria de arte e design. A Subtile, na capital, será transformada num café durante o fim-de-semana. Será preparado um belo prato de queijo e/ou presunto para desfrutar na galeria, enquanto um pianista jovem e talentoso irá atuar na sexta-feira à noite. A entrada é gratuita.

Sábado (4) e domingo (5), no Office Régional du Tourisme de Schengen

Degustação: Wine Cheese Enjoy

Procura uma noite acolhedora de Inverno com comida saborosa que aqueça o estômago? Então o Wine Cheese Enjoy é mesmo o que precisa! Quer seja fondue, raclette ou um prato de queijo, os viticultores e restauradores do Mosela luxemburguês têm o prazer de apresentar novamente este ano uma combinação de excelentes produtos vinícolas luxemburgueses e todos os tipos de especialidades de queijo. Este sábado e domingo, no Office Régional du Tourisme de Schengen. A entrada é gratuita, mas é necessária uma reserva.

Sábado (4), às 22h, no den Atelier

Noite: 2000s Party

Depois de vários meses de espera, é tempo de voltar a celebrar finalmente os anos 2000! Certifique-se de trazer o seu “Exército das Sete Nações” e, como esta festa é um “Assunto de Família”, também pode trazer o seu tio, primos e avós (desde que tenham mais de 21 anos). Mas por favor, deixe os seus “99 Problemas” e “Guarda-chuva” em casa. Dresscode: Back To Black é sempre de classe, mas esta década é muito divertida, por isso é melhor colocar a sua “Cara de Póquer”, ou ainda melhor mostrar-nos o seu interior e exterior “Sr. Brightside”. E não se esqueça, só há uma regra no clube: “Hips Don’t Lie”! Este sábado à noite, a festa é no den Atetier, na capital. O bilhete custa 21.90 euros.

Domingo (5), às 20h, no Aalt Stadhaus, Differdange

Concerto: The Spirit of Downtown

Em 2022, o músico Luciano Pagliarini regressou para liderar o “seu” conjunto Spirit of Downtown, reunindo os amigos de Nova Iorque e o conhecido flautista parisiense Michel Edelin. Há vários anos, Pagliarini e Fred Bisenius têm vindo a trabalhar em conjunto para aumentar a sensibilização do público para a chamada música “aberta”. Os esforços começam a dar frutos: uma atuação recente na Sunside em Paris foi um sucesso retumbante. Este domingo, a sala de concertos do Aalt Stadhaus, em Differdange, vai ser palco do concerto do grupo, a partir das 20h. O bilhete custa 17 euros.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.