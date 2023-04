Um olhar inquieto sobre os desafios que os artistas russos sempre tiveram de enfrentar.

"Tchaikovsky's Wife". O compositor, a mulher e o prisioneiro russo

O realizador russo Kirill Serebrennikov nunca quis ser um símbolo da resistência a Putin, mas parece-me que não tem alternativa. Quando o belíssimo e revelador "Leto" foi selecionado para o Festival de Cannes em 2018, o famoso realizador, escritor e encenador ainda estava em prisão domiciliária em Moscovo.

Na altura, o elenco do filme e a equipa técnica que conseguiu viajar até ao sul de França ostentou uma bandeira com o seu nome, como a lembrar que ele, mais do que ninguém, é que devia estar ali.

Em 2021 voltou a estar ausente apesar de ter uma nova obra em Cannes: "Petrov's Flu". Serebrennikov foi detido por causa de questões legais que se foram eternizando e impedindo-o de sair do território da grande Mãe Rússia. O encenador, acusado de desvio de fundos da sua própria companhia de teatro, acabou por recuperar a liberdade em janeiro de 2022. Serebrennikov foi autorizado a dirigir uma peça em Hamburgo e mudou-se, em seguida, para Paris.

O filme lança um olhar inquieto sobre os desafios que os artistas russos sempre tiveram de enfrentar.

Depois de faltar a tantas galas e tapetes vermelhos malgré soi, Serebrennikov apresentou em Cannes, em 2022, "Tchaikovsky's Wife".

Apesar da ação decorrer noutros tempos, estamos perante um filme que lança um olhar inquieto sobre os desafios que os artistas russos sempre tiveram de enfrentar e, tantas vezes, aceitar.

"Tchaikovsky’s Wife" foi propositadamente escolhido para ser o primeiro filme da competição de Cannes a ser exibido, estreando um dia depois de Volodymyr Zelenskyy ter aparecido ao vivo, no mesmo ecrã, na cerimónia de abertura do festival.

Este novo trabalho de Serebrennikov é (ironicamente) mais febril do que "Petrov's Flu". É hipnotizante e meticuloso como o seu protagonista, o grande Tchaikovsky.

E como o nome do filme indicia, a história concentra-se no casamento tumultuoso entre Antonina Miliukova e o compositor russo Pyotr Tchaikovsky que era homossexual.

O filme vai do primeiro encontro (uma festa com álcool a jorros; ela com 16 anos, ele com 25) até ao momento em que Antonina frequentava o conservatório onde ele lecionava.

A primeira proposta de casamento de Pyotr é uma discussão bastante profissional em que Antonina coloca a sua total devoção e um grande dote na mesa, mas que acaba por não ser concludente. O músico propõe o amor "de um irmão, tranquilo e calmo". Mas Antonina não está para músicas clássicas e prefere claramente o rock mais metálico.

O filme caracteriza-se por uma estranha simplicidade que deixa tanto espaço para nos focarmos na experiência de vida da esposa de Tchaikovsky que perdoamos todos os outros defeitos da obra de Serebrennikov.

O realizador está como peixe na água, a dirigir um filme cheio de corpos – entre o grotesco e o escultural – oscilando entre momentos de agonia.

Muitos são os extraordinários quadros que ficarão na retina para sempre, como é o caso da cena em que Tchaikovsky é levado para a cama na noite de núpcias. Mas as hostilidades começam logo na abertura do filme, numa cena de rua com o caixão aberto do compositor onde o cadáver respira. Ou ainda a visão panorâmica do casal caminhando da igreja para a carruagem enquanto os pobres se batem por umas moedas.

Às vezes, as composições são tão carregadas e claustrofóbicas que lembram o recente aprisionamento do realizador com as suas obsessões febris que culminam numa vertiginosa viagem final.

"Tchaikovsky's Wife", de Kirill Serebrennikov, com Alyona Mikhailova, Odin Lund Biron e Miron Fedorov.

